ПТП с тротинетка е 4 пъти по-рисковано от обикновено ПТП: Огромен ръст на инцидентите, по морето е страшно

Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Увеличава се и броят на ранените при такива инциденти.

Заради проблема в началото на лятото в парламента беше поискана пълна забрана на електрическите тротинетки. В Европа подобна забрана на държавно ниво все още няма, въпреки че няколко европейски града, сред които Париж и Прага, премахнаха тротинетките под наем от улиците си, припомня Нова телевизия.

През последните дни няколко случая станаха публични, тъй като причиниха изключително тежки травми на пострадалите, предимно деца. Последният е отпреди 2 дни, когато самокатастрофирал английски гражданин се бори за живота си в бургаска болница.

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От началото на годината статистиката се припокрива с миналогодишната. Общият брой ПТП-та с тротинетки до юни е 259, което е с 2 случая по-малко от 2025 г. Леките ПТП-та обаче са с 6 повече - общо 68. Има лек спад на тежките ПТП-та - с 8 до 191. Общо ранените са 212, което е с 9 по-малко от 2025 г. От всички ранени пострадалите водачи са 157 души. Засега обаче жертвите са повече - досега са загинали 4 водачи, което е с 1 повече от миналата година.

Децата представляват 1/3 от всички пострадали в инциденти с електрически тротинетки. Общо ранените деца-водачи през 2025 г. са 144. Основният дял на пострадалите обаче, 2/3, е от хора в активна възраст. 94 души на възраст между 18 и 64 г. са ранени при подобни инциденти, като през миналата година има и пострадали сред най-възрастните - 12 души над 65 г.

Огромен ръст за 1 година

Обобщените данни за 2025 г. показват огромен ръст на инцидентите. За миналата година те са 588, което е увеличение със 101 случая за 1 година. Леките ПТП-та са 150 (ръст с 29 случая), а тежките - 438 (ръст със 72 случая).

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Ранените участници са 470, от които 391 водачи, и това представлява увеличение от 9 души. Загинали за цялата минала година са 4 души - толкова, колкото досега са починали само до юни.

Източник: БГНЕС

Къде стават най-много инциденти

Областите-рекордьори по тези произшествия са по Черноморието. Първенец е област Бургас с 89 ПТП-та и 77 ранени, следвана от област Варна със 77 ПТП-та и 64 ранени.

Топ 5 завършват Русе с 57 ПТП-та и 56 ранени, София с 54 ПТП-та и 24 ранени, и Пловдив с 46 ПТП-та и 26 ранени. Именно в София и Пловдив обаче има по 1 смъртен случай, другите 2 са във Видин и Плевен.

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Рискът е много голям

Рискът да пострадаме в ПТП с тротинетка е огромен. Според изчисления рискът при обикновено ПТП е 19%, по при електрическите тротинетки той е цели 75%. Има сериозен ръст и при глобите с фиш при произшествия с тротинетки - цели 150% за 1 година. Глобите за 2025 г. са 11 072. Наказателните постановления път бележат ръст от 125%.

Лекари предупреждават, че най-често инцидентите с тротинетки водят до засягане на крайници, целостта на органи и черепно-мозъчни травми.

Не липсват и случаи на дрогирани водачи на тротинетки. Призивът на полицаите и лекарите е родителите да осъществяват по-голям контрол над децата си.