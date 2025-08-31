Войната в Украйна:

Седмична прогноза за времето за 1-7 септември 2025 г.

Първата седмица на септември ще напомни, че лятото свършва. В понеделник и вторник ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна над източните и планинските райони, но само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, сочи прогнозата за времето.

От сряда до петък

В сряда и четвъртък през страната ще премине друго слабо изразено атмосферно смущение. От запад на изток облачността ще се увеличи и през първия ден на отделни места в Западна и Централна България, а втория – на изток, ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад, временно ще се усили, дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 27° и 32°.В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над северозападните и югоизточните райони; вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Почивните дни

В събота и неделя по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и Родопската област; на отделни места там е възможно да превали краткотрайно. В западните райони вятърът ще е северозападен, в останалите - от изток-североизток; ще бъде слаб до умерен, в Югоизточна България в неделя предимно умерен. Температурите ще се понижат още малко.

