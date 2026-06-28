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Седмична прогноза за времето за 29 юни - 5 юли 2026 г.

28 юни 2026, 17:30 часа 429 прочитания 0 коментара
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Седмична прогноза за времето за 29 юни - 5 юли 2026 г.

В понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. За първия ден от седмицата, 29 юни 2026 г. е обявен жълт код за горещо време. Очаква се максималните температури да бъдат между 33° и 38°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Жадувана прохлада

Във вторник над Западна България, в сряда над североизточните райони, въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Вятърът ще остане от изток-североизток, слаб и умерен. Във вторник температурите ще се повишат с още градус-два, в сряда ще започнат да се понижават.

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До края на седмицата

През следващите три дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад, впоследствие в Източна България от север-североизток, ще прониква относително по-хладен въздух и в събота максималните температури в повечето места ще са между 25° и 30°.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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