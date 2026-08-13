"Предимството на Бургас пред София е, че има кмет": От боклука до разпадащите се тротоари - първи атаки към столицата след загубата на "Евровизия"

Бургас ще организира българското домакинство на "Евровизия". Убеден съм, че в общината вече са свършили половината работа, а с останалата половина ще се справят през предстоящите месеци. Най-същественото предимство на Бургас пред София е, че морският град има кмет. София вече три години няма.

Това написа Тома Биков от ГЕРБ по повод избора на Бургас за домакин на "Евровизия", включвайки се в хора на коментарите в социалните мрежи, критикуващи организацията на кандидатурата на столицата. Основният удар идва от редиците на ГЕРБ, чийто кмет, Димитър Николов, успя да убеди БНТ и EBU, че градът му е най-добрият избор за домакин на конкурса.

"София се разпада"

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"София току-що получи звучен шамар по отношение на готовността си да приеме световно събитие от ранга на "Евровизия". Бургас ще приеме песенния конкурс, а в мотивите за избор на града, ясно прозвуча и термина "инженерна подготовка"! Естествено, оценката е комплексна и тя не е само по един критерий", коментира Марио Евстатиев, експерт при ПК "Транспорт и пътна безопасност" при Столичния общински съвет.

Той посочи основните слаби места на столицата според него:

"Инфраструктура: Да бъда обективен, София се разпада! Буквално навсякъде газим по разпадащи се тротоари, павета, които се движат всяко със своята посока, подлези, които са като декори за филм на ужасите. Инфраструктурата в града е тотално занемарена и отдавна е в графа "под всякаква критика". На места, тя дори е опазна за живота и здравето на хората.

Транспорт: Макар, че има значителен напредък по отношение на обществения транспорт за последните 10-на години, има много, ама наистина много какво да се желае. Все още, експресната линия до Летище София не е факт, липсва и цялостна политика в областта на транспорта. Все още има стар и опасен подвижен състав, има сериозни проблеми и с трамвайната инфраструктура".

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"И така, Бургас, честито! А кметът на София следва още от днес да започне анализ, защо, столицата ни получи подобен шамар въпреки политическото говорене и убежденията на медийните говорещи глави, че "Евровизия" ще бъде именно в София", допълни той.

Кметът да отговори за загубата

"Бургас спечели "Евровизия 2027". А как София успя да я загуби? Поздравления за Бургас и за кмета Димитър Николов! Това е огромен успех за града и добра новина за България. Но като общински съветник в София няма как да не задам другия въпрос: Как столицата на България загуби домакинството на едно от най-гледаните събития в света?", коментира от своя страна Стефан Марков, общински съветник от ГЕРБ.

Той е категоричен, че София разполага с най-голямата зала в страната, най-голямото международно летище, най-сериозната хотелска база, метро, развит градски транспорт и огромен капацитет за провеждане на международни събития.

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"Кметът Васил Терзиев лично обяви преди два месеца, че „София е готова“. Днес разбираме, че очевидно някой друг е бил по-готов. Затова очаквам Столична община да отговори публично: Какво точно предложи София в кандидатурата си? Каква оценка получихме по отделните критерии и по кои от тях Бургас ни победи? Какви допълнителни въпроси и уточнения са поискани от БНТ и EBU и какво е отговорила Столична община? Какъв финансов и организационен ангажимент предложи София? Каква културна програма и каква концепция за града бяха представени? Какви партньорства бяха осигурени с летището, хотелския бизнес, залите, туристическия сектор и останалите институции? Кой отговаряше конкретно за кандидатурата на София и какви действия предприе администрацията между обявяването на конкурса и окончателното решение? И най-важното: Какво предложи Бургас, което София не предложи? Това не е въпрос на засегнато столично самочувствие", категоричен е Марков.

По думите му "Евровизия" означава десетки хиляди гости, огромен международен медиен интерес, приходи за хотели, ресторанти, транспорт и бизнес и реклама на града пред милиони хора и когато София губи подобна възможност, гражданите имат право да знаят защо.

"Затова ще поискам от кмета и администрацията пълната кандидатура на София, оценките и кореспонденцията по процедурата. Не за да търсим виновен на всяка цена, а за да разберем дали София действително направи всичко възможно. Защото между „готови сме“ и „спечелихме“ очевидно има разлика", заяви той.

"Антимафиотски боклук и марсианска повърхност"

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"София не отговаря на "техническите" параметри за домакинство на Евровизия. Иначе казано, няма да е много приятно да посрещнем фестивала заринати в антимафиотски боклук и да го движим по марсианската повърхност, която столичните улици и булеварди вече доста автентично пресъздават", написа Георг Георгиев от ГЕРБ.

"От другата страна е Бургас. Град-емблема на разумна местна политика, която превърна населеното място в красив, чист, подреден, благоустроен притегателен център за туризъм, спорт и култура. Бургас - честито! София - обичам те, все още имаш малко повече от година да си помислиш", допълни той.