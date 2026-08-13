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"Къде/Как са младите хора?": Национална кампания с карта показва къде младежките политики дават резултат (СНИМКИ)

13 август 2026, 12:57 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: МСМРБ
"Къде/Как са младите хора?": Национална кампания с карта показва къде младежките политики дават резултат (СНИМКИ)

На 12 август, по повод Международния ден на младежта, стартира първата по рода си интерактивна Карта на младежките политики в България. Платформата за първи път проследява мащаба и разпределението на финансирането в младежкия сектор във всички общини в България. Чрез събирането на реални данни тя осветлява къде и как се инвестират публичните средства, разкривайки истинската финансова картина зад политиките за младите хора у нас.

Представянето част от Националната инициатива „Къде (как) са младите хора?“, е дело на Национален младежки форум (НМФ) и Форум гражданско участие, с подкрепата на Националната мрежа на младежките центрове. Картата на младежките политики бе представена с национално живо излъчване от Международния младежки център в гр. Перник (кандидат за Европейска младежка столица за 2029 г.), в което се включиха младежки центрове, организации и активни младежи от над 10 български града.

Данни вместо догадки

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Картата идва в момент, когато публичният разговор често се фокусира върху случаи на противообществени прояви сред младежите, а институциите търсят отговори предимно чрез забрани. Целта на създателите на картата е общественият дебат и решенията най-накрая да стъпят на реални данни и доказателства.

Интерактивната платформа “Карта на младежките политики в България” показва ясно за всяка община:

  • Демографски данни и тенденции в групата 15-29 г. за последните 10 години по данни на НСИ.
  • Какви публични средства достигат до младите хора чрез национални програми за младежта по чл.7 от Закона за младежта, „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност (данните за Еразъм+ и ЕКС са в процес на допълване).
  • Къде функционират активни младежки организации и младежки центрове.
  • Наличните инструменти и политики за младите на местно ниво (в процес на допълване).

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Как е създадена картата?

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Платформата е разработена безвъзмездно и доброволно от младежи, част от Национален младежки форум, като инструмент в подкрепа на институциите, неправителствения сектор и всички, които работят за създаването на по-добри възможности за младите хора в България. Тя идва в отговор на дългогодишна липса на данни и систематично проследяване на състоянието на младежката политика в страната.

Първите данни от Картата разкриват тревожни дисбаланси в младежкия сектор:

  • Драстични регионални неравенства: Докато над 67% от всички средства по програмите се концентрират в Югозападна България, цели 5 областни града в страната нямат нито един финансиран проект по националните младежки програми. В същия доминиращ регион се намират и една трета (9 от общо 27) от всички младежки центрове в страната, за чието изграждане и функциониране през последното десетилетие са инвестирани над 50 млн. евро.
  • Концентрация на средства с неясно въздействие: През последните 5 години над 16 млн. евро са разпределени по националните младежки програми сред повече от 250 организации. Данните обаче сочат, че около 25% от този ресурс е усвоен от едва 10 организации, като остава напълно неясно какво е реалното въздействие от тези инвестиции върху самите млади хора.
  • Изненадите на местно ниво: Докато Столична община очаквано е привлякла най-голям ресурс (над 9 млн. евро), Картата показва, че на второ място по привлечени средства за младежки дейности изненадващо се нареждат организациите в община Самоков (857 317 евро - 5% от всички средства по програмите), в която има едва 4500 младежи или 0.5% от общия брой в страната.

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Предизвикателства и дългосрочни цели

По време на националното представяне в Перник бяха очертани както добри местни практики, така и сериозните предизвикателства – от липсата на устойчивост за младежка инфраструктура (младежките центрове), до недостига на пространства и механизми за участие и подкрепа за младежките организации.

Дългосрочната цел на инициативата е събраните данни да послужат като основа за конкретни препоръки и информирани решения на институциите. Те ще бъдат ключови и за предстоящите предложения за промени в Закона за младежта, свързани със статута и финансирането на младежките центрове и младежката работа в страната, както и за изготвянето на предложения за подобряване на националните програми за младежта и осигуряване на подкрепа за работата на младежките организации.

Картата може да бъде разгледана в цялост с различните й функции в линка ТУК.

Организаторите

„Къде (как) са младите хора?“ е национална инициатива на Национален младежки форум и Форум гражданско участие, реализирана с подкрепата на Националната мрежа на младежките центрове. Тя цели да направи видими хората, организациите и местните общности, които ежедневно работят за развитието на младите хора, и да насърчи вземането на решения, основани на реални данни и местни потребности.

За Национален младежки форум (НМФ): Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България и пълноправен член на Европейския младежки форум, което ѝ дава статут на Национален младежки съвет на България. В организацията членуват над 30 младежки организации от цялата страна, работещи на местно, национално и европейско ниво. НМФ е създадена през 2010 година и оттогава е основен партньор на институциите във формулирането на младежки политики и подобряването на средата за младите хора.

За Перник - кандидат за Европейска младежка столица 2029: Град Перник за втора поредна година е финалист за Европейска младежка столица. Тази титла има за цел да даде гласност на младите хора, да насърчи тяхното участие в обществения живот и да засили европейската идентичност чрез културни, социални и икономически инициативи. България в момента има историческа възможност да има втори град “Европейска младежка столица” след Варна през 2017 г.

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младежки център млади хора Национален младежки форум
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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