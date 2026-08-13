"Кошница с грижа" е обида за потребителите, "Справедлива цена" - празно послание

"Вече имаме информация за над милион артикула в Разбивка бг." Това каза пред БНР инж. Андрей Велчев, председател на УС на Сдружението за достъпна и качествена храна, което създаде платформата. "Разбивка бг."

"Големите търговски вериги отказаха да ни включат доброволно към тяхната база данни, така трябва да качваме на платформата Разбивка бг. ръчно информацията от брошурите им. Целта е да се облекчат хората, които искат да бъдат информирани. И най-вече да можем да се ориентираме по баркода и по това, което публично обявяват веригите като информация. По-малки вериги по места се включиха в платформата", посочи той и уточни, че приложението е тествано 7 месеца, преди да бъде пуснато онлайн.

Платформата може да е в помощ и на Комисията за защита на потребителите, смята Андрей Велчев.

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Според него въведената от правителството "Кошница с грижа" е обида за всеки потребител:

"Това е едно обидно малко кътче във веригите, в което се продават неща, които по принцип не бих си купил особено пък ако ги видя подредени така. Това не е упрек, това е констатация, защото очаквахме държавните институции да имат конкретни предложения за овладяване на цените и тази нова тяхна кампания "Справедлива цена" наистина да има смисъл, а не да бъде поредното празно послание".

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