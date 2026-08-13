"Възможност за цяла България и да покажем таланта си": Евтим Милошев за Евровизия в Бургас (ВИДЕО)

"Това е огромна възможност за цяла България, защото всеки град, всяко пространство, всяка сцена, дава възможност да покажем силата на таланта си, силата на гостоприемството и на големия културен потенциал, който имаме пред света и пред Европа". С тези думи министърът на културата Евтим Милошев приветства във видеобръщение новината, че Бургас ще поеме домакинството на Евровизия през 2027 г.

"Скъпи приятели на музиката, днес за домакин на Евровизия 2027 беше избран град Бургас, с което поздравявам града, вас бургазлии, кметът г-н Николов и усърдието на неговия екип", каза още Милошев.

Той обеща Министерство на културата да бъде неотлъчно до организаторите и домакините. "Продължаваме заедно", каза още Милошев.

Бургас ще е домакин на "Евровизия"

Припомняме, че преди часове стана ясно, че България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година. БНТ обяви, че полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май. "Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Той заяви, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той. ОЩЕ: Бомбата е факт: Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"!