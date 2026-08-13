"Нямах никакво съмнение, че моят любим Бургас ще спечели": Съпругата на Радев за домакинството на Евровизия

"Нямах никакво съмнение, че моят любим Бургас ще спечели. Честито ни!". С тези думи съпругата на българския министър-председател Румен Радев - Десислава Радева посрещна новината от днес, че Бургас ще е домакин на Евровизия през 2027 г. Радостта си от домакинството на Бургас тя споделя в социалната мрежа "Фейсбук". С поста си тя е препубликувала и приветствието на министъра на културата Евтим Милошев по повод домакинството.

Бургас е родният град на Радева

Припомняме, че родният град на бившата първа дама и настояща съпруга на премиера Радев е именно Бургас. В този смисъл - радостта й от домакинството на Евровизия не е случайна.

В Бургас Радева завършва и елитната Английска езикова гимназия „Гео Милев“. ОЩЕ: "Възможност за цяла България и да покажем таланта си": Евтим Милошев за Евровизия в Бургас (ВИДЕО)

Бургас ще е домакин на "Евровизия"

Припомняме, че преди часове стана ясно, че България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година. БНТ обяви, че полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май. "Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Той заяви, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той. ОЩЕ: Бомбата е факт: Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"!