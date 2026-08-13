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"Чудесата идват с любовта към българското море": Йотова вижда големи шансове за България и Бургас

13 август 2026, 16:36 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Чудесата идват с любовта към българското море": Йотова вижда големи шансове за България и Бургас

"Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Това написа в социалната мрежа президентът Илияна Йотова след новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през 2027 г. Тя поздрави  бургазлии по повод предстоящото домакинство и пожелава успех в подготовката. Според нея Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като “Бургас и морето”, а вече и на Евровизия.

"Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят от тук с въздишката на Тони Димитрова “Ах, морето” и с топли спомени за “Бургаските вечери”, възпети от “Фамилия Тоника”, смята още Йотова. ОЩЕ: "Възможност за цяла България и да покажем таланта си": Евтим Милошев за Евровизия в Бургас (ВИДЕО)

Шансовете пред България

Държавният глава смята, че имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието.

"Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа", пише още Йотова. ОЩЕ: "Нямах никакво съмнение, че моят любим Бургас ще спечели": Съпругата на Радев за домакинството на Евровизия

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Бургас Илияна Йотова Евровизия Евровизия 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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