Съдът потвърди: 250 000 лв. глоба за ТЕЦ "Бобов дол" за неизползване на сероочистки

Наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лв. на "ТЕЦ Бобов дол" АД беше потвърдена като законосъобразна от Районен съд Дупница, под председателството на съдия Мая Гиздова.

Съдът потвърди наказателно постановление от 12 ноември 2025 г., издадено от Директора на РИОСВ-София. Решението е на основание чл.164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, за нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административния съд на Кюстендил в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено, съобщиха от съда.

Още: Познат сценарий: Втори местен съд отмени глоба на РИОСВ за ТЕЦ "Бобов дол"

Работа без сероочистваща инсталация

Извършена е била оценка за периода на експлоатация на горивната инсталация за 12 месеца, обхващаща периода от 1 януари 2024 г., до 31 декември 2024 г.

По делото е установено, че жалбоподателят е експлоатирал ЕК1 и ЕК2, без пречиствателно съоръжение-СОИ1 - сероочистваща инсталация, общо 250 часа, през съответните месеци от 2024 г.

В този режим на работа без работещо СОИ 1 няма данни за съдържанието на изпусканите емисии.

Още: ТЕЦ "Бобов дол" обвини печките на дърва и магистрала "Струма" за отровния въздух

Установено е било, че жалбоподателя е нарушил Условие 9.2.5.3 от Комплексното разрешително.

"По безспорен начин от събраните по делото доказателства, както гласни така и писмени е установено нарушение от страна на жалбоподателя, а именно- че дружеството жалбоподател, като оператор на горивна инсталация за производство на електрическа енергия, за което има издадено комплексно разрешително КР № 45-Н4/2019 г., актуализирано с решение № 45-Н4-ИО-А1/2023 г. от изпълнителния директор на ИАОС, е осъществило всички обективни признаци на нарушението чл. 123в, т. 2 ЗООС. Същото, не е изпълнило условие 9.2.5.3- горивната инсталация по Условие 2 не може да се експлоатира без пречиствателни съоръжения повече от 120 часа в рамките на всеки произволно избран период от 12 месеца", посочва съдът в мотивите си.