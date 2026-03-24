Шоково поскъпване на сметките за парно: Асоциацията на топлофикационните дружества говори за жалбите

24 март 2026, 8:02 часа 482 прочитания 0 коментара
„Няма жалби за сметките за парно. Тъй като на практика имахме един от най-студените месеци през декември и януари месец, е нормално да се използва и по-високо потребление на топло. До 30-40% ръст за сметката за парно е нормалната сметка", заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред bTV. 

Още: "Балансирана и справедлива" формула за сградна инсталация: Държавата е готова с промените

Георгиев изтъкна, че няма шоково постъпване в зимните сметки за парно. В общия случай, ако няма други причини, няма да има огромни разлики и в изравнителните сметки за парно, увери Кремен Георгиев.

Според него сценарият за бъдещето на „Топлофикация София“ можело сега да не се обсъжда, ако се бяха направили и съответните инвестиции. Кремен Георгиев се обяви и за промени в "Топлофикация", така че дружеството да не бъде вечно в сферата на "вечните длъжници". 

Той посочи, че новата формула за изчисляване на сградната инсталация е прецизирана стара. Може да се добавят коефициенти като отчитане на енергийния клас на сградата, но толкова. Резултатите, които ще даде новата формула няма да бъдат по-различни от предишната и няма как да се очакват изненади, уточни Георгиев.

Още: В студа: Части от София без парно и топла вода

Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Общество
