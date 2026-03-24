Шоково поскъпване на сметките за парно: Асоциацията на топлофикационните дружества говори за жалбите

„Няма жалби за сметките за парно. Тъй като на практика имахме един от най-студените месеци през декември и януари месец, е нормално да се използва и по-високо потребление на топло. До 30-40% ръст за сметката за парно е нормалната сметка“, заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред bTV. Още: Омбудсманът отново пита за новата методика за изчисление на сградната инсталация

Има ли шоково поскъпване на сметките за парно?

Снимка: БГНЕС

Георгиев изтъкна, че няма шоково постъпване в зимните сметки за парно. В общия случай, ако няма други причини, няма да има огромни разлики и в изравнителните сметки за парно, увери Кремен Георгиев.

Според него сценарият за бъдещето на „Топлофикация София“ можело сега да не се обсъжда, ако се бяха направили и съответните инвестиции. Кремен Георгиев се обяви и за промени в "Топлофикация", така че дружеството да не бъде вечно в сферата на "вечните длъжници".

Той посочи, че новата формула за изчисляване на сградната инсталация е прецизирана стара. Може да се добавят коефициенти като отчитане на енергийния клас на сградата, но толкова. Резултатите, които ще даде новата формула няма да бъдат по-различни от предишната и няма как да се очакват изненади, уточни Георгиев.

