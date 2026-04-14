Ще гласуваме ли по къси ръкави? Отговорът от проф. Георги Рачев

14 април 2026, 7:47 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Няма да е много за по къси ръкави на 19 април – деня на изборите. С дълги ръкави ще е по-удобно. Очаква ни слънчева и доста суха седмица. За гъби няма да се ходи, тъй като е хладно. Ще се настани едно безметежно време – слънце, топло и символични валежи в планините. Четвъртък, петък и събота ще е доста топло на Балканите. Сутрин температурите ще са високи, а на обяд ще са около 20 градуса. От неделя идва поредния средиземноморски циклон. 

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той сподели, че се върви към летни следобедни валежи, на места с гръмотевични бури.

„Захлаждане следващата седмица, но до тогава ще се радваме на хубаво време“, каза той.

Прогнозата на професора е, че след изборите ще ни тръгне по вода.

Времето днес

Ще бъде слънчево, с повече облаци, но почти без валежи в Северозападна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България - от югоизток.

Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София – около 6 градуса, а максималните в повечето места ще бъдат между 15 и 21 градуса, в София – около 17 градуса, по Черноморието – от 12 до 14 градуса.

 

Виолета Иванова
