Проф. Костадин Ангелов: Над 300 000 българи живеят по-добре в санирани блокове – това е моделът ГЕРБ

Обновяването на жилищните сгради и на еднофамилните къщи остава приоритет

Над 300 000 български граждани днес живеят по-добре, плащат чувствително по-ниски сметки за отопление, жилищните им имоти са със значително по-висока стойност. Гарантира се и сигурността на енергийната система.

Това са само малка част от резултатите от програмата за саниране, която ГЕРБ реализира последователно всеки път, когато получи доверие за съставяне на правителство.

Близо 2000 са модернизираните стари блокове, над 132 000 са жилищата, обновени до момента. Повече от 11,1 милиона квадратни метра е ремонтираната застроена площ. Всичко това – при 100% финансиране от страна на държавата, или казано другояче, безплатно за хората.

"Това е моделът ГЕРБ – реална социална политика в подкрепа на хората. Не чрез помощи и заеми, каквато е философията на онези, които най-много отричат модела ГЕРБ, а чрез инвестиции в сградния фонд, чрез създаване на заетост и стимулиране на икономиката", коментира проф. д-р Костадин Ангелов, водач на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново и района.

Старите панелки вече не са неугледни и с течащи покриви

"Когато отида в кварталите на Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Стражица, Павликени, хората питат – защо програмата за саниране три години бе спряна от шарлатаните. Защо нито един блок не бе обновен от 2022-а до 2025-а година. Питат ГЕРБ, защото виждат резултатите, когато ние управляваме", казва проф. Ангелов.

И обобщава - правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков рестартира санирането. Близо 50 блока се модернизират в област Велико Търново, над 760 са в цяла България. Всичко това – със спасените пари по Плана за възстановяване и устойчивост“, обяснява проф. Ангелов.

Новият облик на жилищните квартали в Свищов

Смисълът на програмата за саниране се вижда много ясно в Свищов – там цял квартал е с изцяло променен облик. Старите блокове вече не са с падащи мазилки, течащи покриви и неугледни фасади и общи части, а изглеждат като в Западна Европа.

Повече от 12 млн. евро се влагат и в 16 блока във Велико Търново. С между 61 и 71% ще намалее потреблението на първична невъзобновяема енергия след приключване на проектите, а с повече от 630 тона на година ще се понижат емисиите въглероден диоксид, които се отделят.

16 блока се санират във Велико Търново, след като Кабинетът "Желязков" спаси средствата по Плана за възстановяване и устойчивост

Нова национална програма за санирането предвижда инвестиции в още 2000 жилищни сгради, посочва проф. Ангелов, с което затвърждава тази социална политика като основен приоритет на ГЕРБ. 1,3 млрд. евро е планираният ресурс до 2029-а година. В новата програма са всички блокове в резервните списъци – във Велико Търново те са 30 на брой. Финансирането остава 100% безвъзмездно, създаден е механизъм чрез Българската банка за развитие /ББР/. Няма да се налага повторно кандидатстване, цялата документация ще бъде прехвърлена от МРРБ към ББР.

Енергийна ефективност и по-добър облик и за еднофамилните къщи, и за паметниците на културата е приоритет на ГЕРБ, изтъква проф. Костадин Ангелов. Решението е изключително важно, за да се реши проблемът с рушащите се къщи в старата част на Велико Търново, които са недвижимо културно наследство, но са частна собственост.

Поправена е още една несправедливост – дело на Асен Василев, който извади тези сгради от Плана за възстановяване.

Кабинетът "Желязков" намери решение – създаден бе специален Фонд за декарбонизация с първоначален ресурс 50 млн. евро.

"Собствениците на еднофамилни къщи вече ще могат да кандидатстват за финансиране. Това е отлична възможност да се подобри не само енергийната ефективност, но и архитектурната и историческата устойчивост на старата част във Велико Търново, където всяка къща е паметник на културата", завърши проф. Костадин Ангелов.