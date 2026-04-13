Най-важните новини за деня: 13 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 април 2026 г.

МАДЯР: ЗАЕМЪТ ОТ 90 МЛРД. ЕВРО ЗА УКРАЙНА ДА БЪДЕ ДАДЕН, ТЯ Е ЖЕРТВА. РУСИЯ Е РИСК, НО НЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ИЗЦЯЛО ООТ ПЕТРОЛА И ГАЗА Й(ВИДЕО)

През декември, 2025 година, Виктор Орбан каза, че Унгария няма да участва в заема за Украйна от 90 млрд. евро (за 2 години) и беше взето решение заемът да бъде реализиран беше наше участие и не виждам причина това да се променя. Лично аз съм съгласен Унгария да не участва, защото е в затруднено финансово положение (бел. ред. - Унгария има цели 5% бюджетен дефицит, наследство от Орбан, като по оценка на лидера на "Тиса" от 2010 година досега т.е. цялото управление на "Фидес" и Орбан дефицитът се е утроил) и не бива да вземаме допълнителни заеми. Трябва да работим да върнем европейските фондове в Унгария – това заяви бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр, подчертавайки, че Орбан първо се е съгласил заемът да бъде даден, после си е променил мнението. Не може да си променяме позицията на всеки 6 месеца - трябва да сме последователни, каза Мадяр

"НАПЪЛНО БЕЗМОЗЪЧНИ ЖЕНИ" СИ ПРАВЯТ "ВИТАМИННИ ВЛИВКИ": ОПАСНА НОВА МОДА С ВЕНОЗНИ КОКТЕЙЛИ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Това, което се предлага масово в момента като вливки, е незаконна практика. В Република България няма разрешени лекарствени продукти за венозно приложение, които да съдържат в комбинация L-карнитин, алфа-липоева киселина, NAD+ и L-глутатион. Тези "коктейли" не са регистрирани по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Извън закона са.

ВЕТИНГЪТ В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛЕН ВЕТИНГ

Темата за ветинга набира скорост в българското общество и следва да се извърши внимателен правен анализ на действащото законодателство, включително да се разгледа въпросът за правоприлагането, преди да се премине по-нататък. До момента няма автор, които да е писал по темата за ветинга и ще се опитам да изясна, докъдето стигат мои правни знания, този важен и ключов въпрос за българската държава и общество.

"РУСНАЦИ, ВЪН": ВЪЛНЕНИЯ В МЕТРОТО НА БУДАПЕЩА. РЕАКЦИИ ОТ ЕВРОПА И КРЕМЪЛ(ВИДЕО)

"Руснаци, вън!" скандираха унгарците в метрото в Будапеща след като бяха обявени резултатите от парламентарните избори, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. До сутринта Будапеща се превърна в зона за партита. Всичко това е, защото след шестнадесет години на власт Виктор Орбан загуби, а партията на неговия съперник Петер Мадяр, „Тиса“, спечели над 53% от гласовете, далеч пред Фидес на премиера, която събра едва 38%.

СИСТЕМНА КОРУПЦИЯ ЗА ШОФЬОРСКИТЕ КНИЖКИ: ИПБ С ДАННИ ЗА СКАНДАЛ

От неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ) алармират за системна корупция в издаването на шофьорските книжки. Според анализ на ИПБ, изпратен до медиите, се достига до ясен извод за съществуването на "изпитен туризъм" или това е концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост. Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото, според организацията.

ОРБАН ПАДНА, РУСИЯ ГУБИ, НО И ЗА УКРАЙНА ИМА ГОРЧИВ ПРИВКУС. ПРИМИРИЕТО НА ПУТИН ЗА ВЕЛИКДЕН СЕ ОКАЗА САМО НА ХАРТИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изборите в Унгария са тема №1 за Украйна в момента, дори по-важна от великденското примирие, за което Русия официално обяви, че е изтекло в полунощ на 12 срещу 13 април. Унгарският министър-председател Виктор Орбан призна поражението си от своя съперник Петер Мадяр на парламентарния вот, с което сложи край на 16-годишното си управление. След като бяха преброени почти всички гласове, се очаква лидерът на центристката партия "Тиса" да спечели 138 места в 199-местния парламент, което ще му даде широки правомощия за реформи заради достигнатото конституционно мнозинство.

ИЗБОРИТЕ НЕ СА ЗА ПРОДАН: ЕТО КАКВО ОБЕЩА ПРЕМИЕРЪТ ПРЕД POLITICO

Изборите в България не са за продан. Това заяви пред Politico служебният премиер Андрей Гюров. Гюров обеща по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на изборите, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори в рамките на последните пет години. "Това, което искаме да направим като правителство, е - за първи път - да защитим изборите, а не да ги направляваме", каза премиерът.

"СТОП НА МОДЕЛА ОРБАН": УНГАРИЯ СЕ ВРЪЩА ТАМ, КЪДЕТО ПРИНАДЛЕЖИ

При рекордна избирателна активност от почти 80% в Унгария се очертава желание за промяна и край на досегашния модел на управление, коментира пред bTV международният анализатор Владимир Владимиров. И отправи критика с думите, че Виктор Орбан е най-антибългарският политик в Европейския съюз.

ОЩЕ В СЛЕДВАЩИТЕ СЕДМИЦИ РЪСТ НА ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА: ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ С МРАЧНА ПРОГНОЗА

„Спад на цената на горивата все още няма. Има голяма разлика между цените, които се виждат на физическия пазар на нефт, и на борсите. В момента, ако една рафинерия иска да си купи нефт, ще трябва да плати премия. Затова и скокът на цената на горивата е по-висок“. Това заяви пред bTV енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

ВМЕСТО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО - ПРАВОТО НА СИЛАТА: РЕЦЕПТА ЗА ГРОБАЛНИ ТРАГЕДИИ

"Ако Нюрнбергските процеси се провеждаха днес, и израелците, и американците щяха да са подведени под отговорност, а Тръмп, Нетаняху и много от техните съветници щяха да бъдат обесени". Думите са на известния професор по международни отношение в Чикагския университет Джон Миършаймър. Той направи това изявление в началото на април 2026 г., в интервю в подкаста Judging Freedom на съдия Андрю Наполитано. В разговора проф. Миършаймър коментира войните срещу Иран и в Газа.