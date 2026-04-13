Нов пожар в един от най-големите химически заводи в Русия (ВИДЕО)

Завод на „ФосАгро“ гори в Череповец, Волгоградска област, Русия, съобщи РБК-Украйна , позовавайки се на информация на очевидци в Telegram, съобщения от местните власти и информация от OSINT специалисти. Става въпрос за заводът АД „Апатит“, част от групата „ФосАгро“. Той изглежда е бил ударен от дронове. Разбира се, руската страна отрича, като губернаторът на областта Георгий Филимонов съобщи само, че са били свалени няколко дрона, включително над индустриална зона, но той не спомена атаката срещу фабриката и пожара.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че 33 украински дрона са били свалени през нощта над няколко региона. По-специално над Белгородска, Курска, Ростовска, Брянска, Смоленска области и незаконно анексирания Крим.

Според украинската мониторингова група "Кибер Борошно" са поразени 2 от общо 3 производствени цеха, а най-вероятно и складове с амоняк и амониеви продукти:

According to preliminary analysis by CyberBoroshno: Fires were observed at two of three production units, with possible damage to ammonia storage facilities.The plant accounts for roughly 10% of Russia’s ammonia production. #Russia https://t.co/55Uwa2g4W7 pic.twitter.com/o2b87UHUZm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2026

Припомняме, че това не е първият път, в който предприятието е обект на атака. През март ъв Волгоградска област, в град Череповец е бил атакуван и ударен най-големият завод за производство на азотни, калиеви и фосфатни торове в Европа АО "Апатит".

Повече за предприятието

„Апатит" АД е един от най-големите производители на амоняк и амониев нитрат в Русия. Тези вещества са критично важни суровини за отбранителната промишленост - използват се в производството на взривни вещества и барут. Заводът е част от групата "ФосАгро", един от най-големите химически производители в Европа. Предприятието произвежда също: фосфорсъдържащи минерални торове; фосфорна киселина; сярна киселина.