Нова битка за Бритни Спиърс: Влезе в клиника за лечение след ареста

Американската поп звезда Бритни Спиърс е постъпила в рехабилитационен център след ареста си миналия месец по подозрение за шофиране в нетрезво състояние край Лос Анджелис, съобщиха американски медии. 44-годишната певица беше задържана в началото на март от шерифската служба на окръг Вентура по подозрение за управление на автомобил под въздействие на алкохол.

Тя беше освободена малко по-късно, а неин представител определи случилото се като "напълно недопустимо" и заяви, че Спиърс ще "предприеме необходимите стъпки и ще спазва закона", съобщи изданието "Deadline“.

Още: Нещастен инцидент: Бритни Спиърс с първи думи след ареста

Редица американски медии информираха, че певицата доброволно е постъпила в лечебно заведение. Не е ясно кога точно е влязла в клиниката. Очаква се тя да се яви в съда на 4 май във връзка с обвинението, според "Los Angeles Times".

Успехи и проблеми

Спиърс постигна огромен успех в края на 90-те години с хитове като "…Baby One More Time", но през последните години до голяма степен се оттегли от музикалната сцена.

В мемоарите си от 2023 г. "Жената в мен" тя настоява, че никога не е употребявала тежки наркотици и няма проблем с алкохола, но признава, че е приемала медикамента Адерал за лечение на СДВ.

След публичен срив през 2007 г. певицата беше поставена под настойничеството на баща си Джейми Спиърс, който контролираше финансите и личния ѝ живот, въпреки че тя продължаваше да изнася концерти.

Още: Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

Настойничеството беше прекратено от съд в Лос Анджелис през 2021 г. след широка обществена кампания под мотото "Освободете Бритни", пишат от БГНЕС.