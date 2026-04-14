Залог за 35 млрд. евро: ЕС притисна бъдещия премиер на Унгария с 27 условия, Орбан залага капани

Европейската комисия започна „незабавни преговори“ с Петер Мадяр след неговата убедителна победа на изборите в Унгария. Неговата партия "Тиса" отстрани Виктор Орбан след 16 години управление на "Фидес", и то не само с пълно мнозинство, а и с конституционно - 138 от 199 спечелени места в парламента. Сега изпълнителният орган на ЕС настоява Мадяр да възстанови отношенията с Украйна и да започне отдавна очакваните реформи, за да се отблокират замразени средства от Европейския съюз за Будапеща в размер на 35 млрд. евро.

Падането на проруския и евроскептичен режим на Орбан предизвика вълна от надежда в Брюксел и в държавите от блока относно ролята на Унгария в ЕС и НАТО след години на нелиберална демокрация, която подкопаваше демократичните ценности и върховенството на закона, а също така възпрепятстваше общите политики на ЕС.

Длъжностни лица от ЕС, запознати с първоначалните дискусии между Брюксел и Будапеща, казват пред Financial Times, че новото мнозинство в унгарския парламент, което е с правомощия да променя Конституцията, е надминало очакванията им. Но това също така вдига летвата - ЕК ще изисква много от "Тиса".

„Ще започнем да работим с правителството възможно най-скоро, за да постигнем бърз и отдавна очакван напредък в полза на унгарския народ“, заяви на 13 април председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, но също така предупреди: „Има много работа за вършене, докато Унгария се връща на европейския път".

„Той разполага с пълноправен мандат да промени нещата... и ние си сътрудничим с него още от първия ден“, посочва неназован високопоставен служител на ЕС. „Нагласата е да заложим още повече на него. Ако те изпълнят обещанията си, и ние ще изпълним нашите".

Първите очаквания към Мадяр са свързани с Украйна

Двама дипломати от ЕС от други държави членки казват, че страните в ЕС разчитат на Мадяр да отблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна, върху който Орбан постави вето заради споровете около петролопровода "Дружба". Има и очаквания новият унгарски премиер да отмени ветото на Будапеща върху следващия кръг от санкции срещу Русия. Това ще са ключови показатели за желанието на министър-председателя да възстанови дълбоко нарушените отношения с Европейския съюз.

Длъжностни лица от ЕС са започнали подготовка за отпускането на заема за Украйна, казват пред FT лица, запознати с въпроса. Целта е да се гарантира, че решение за изплащането може да бъде взето веднага след като Мадяр встъпи в длъжност.

Реформирането на съдебната система и службите за сигурност на Унгария, както и подмяната на ръководството на най-големите ѝ публични институции и държавно контролирани предприятия също са от решаващо значение за ЕС, гласи информацията на друг дипломат от блока.

27 условия за 35 милиарда евро

Близо 35 млрд. евро от средствата на ЕС, предназначени за Унгария, са замразени поради редица спорове с Брюксел и отказа на Орбан да приведе в действие изискваните реформи - по информация на говорител на Комисията. Това включва почти 18 млрд. евро от бюджета на Европейския съюз, блокирани поради нарушения на върховенството на закона, повишени рискове от корупция и подкопаване на независимостта на съдебната система. Забавени са и евтини заеми за отбрана на стойност над 17 млрд. евро.

За да бъдат отпуснати средствата, Унгария ще трябва да изпълни 27 условия, сред които проверки за борба с корупцията и отмяна на решения от ерата на Орбан, счетени за нарушаващи правилата на ЕС – от отношението към търсещите убежище до гарантирането на академичната свобода.

Длъжностни лица от Европейската комисия очакват също така бързи преговори с Мадяр и неговия екип за разрешаване на конфликта, свързан с отказа на Унгария да спази решението на Съда на Европейския съюз, което счете законодателството на Будапеща в областта на убежището за нарушение на правилата на ЕС. Този спор струва на Унгария дневна глоба от 1 млн. евро, която вече възлиза на почти 900 млн. евро, като Брюксел я удържа от дела на страната в бюджета на ЕС: Орбан заплашва да праща мигранти директно към Брюксел заради тежки санкции на ЕС.

В ЕС вече говорят за "лостове за въздействие" и натиск срещу Мадяр, както и че самият той дава изгледи за желание към постигане на нужните резултати, става ясно от материала на Financial Times.

Обещанията на Петер Мадяр

Петер Мадяр заяви, че първото му пътуване в чужбина ще бъде до Варшава и Виена – и двете ръководени от консервативни проевропейски правителства. След това той ще отпътува за Брюксел. Дал е да се разбере, че може да посети столицата на ЕС, преди да положи клетва като министър-председател, за да обсъди замразените средства от ЕС, смятат източници.

В неделя бъдещият премиер обеща, че ще възстанови демократичните механизми за контрол и баланс – нещо, което Орбан открито осмиваше. Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура, която досега нямаше юрисдикция над унгарски случаи на корупция и измама с фондове на ЕС. Също така Будапеща ще създаде национална агенция за борба с корупцията.

„Унгария отново ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО“, заяви Мадяр пред привържениците си след победата, на което те му отговориха с възгласи „Европа! Европа!“.

Той също така каза, че държавните медии, чиято информационна служба беше превърната в пропагандна машина на Виктор Орбан, ще бъдат временно закрити, докато не бъде възстановена неутралната им работа.

ЕС се пази от грешката с Полша, Доналд Туск и Карол Навроцки

Брюксел се страхува да повтори действията си след преизбирането на полския министър-председател Доналд Туск през 2023 г., когато Комисията бързо отпусна средства, замразени по време на предишното дясно правителство. ЕК се довери на Туск да възстанови независимостта на съдиите, но политиките му бяха блокирани от избрания миналата година президент на страната Карол Навроцки.

„Не се планират незабавни действия... и има дълъг списък с неща, които новото правителство ще трябва да направи, за да получи достъп до тези средства. Това е различна ситуация от тази с Туск, който беше добре познат и беше министър-председател и преди", казва пред FT източник, запознат с първоначалните дискусии на Комисията с Будапеща.

Съгласно унгарската Конституция има 30 дни, за да положи клетва новият парламент. Служители на ЕС са загрижени, че Орбан може да използва този период, за да направи промени в законодателството или в кадровия състав, които биха могли да повлияят на способността на Мадяр да проведе необходимите реформи.

