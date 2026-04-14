Кризата с горивата чука на вратата: Експерт алармира за енергиен локдаун

Може да се стигне до енергиен локдаун. Трябва да се мисли какво да направи държавата, ако се стигне до недостиг на дизел. Тази мрачна прогноза направи енергийният експерт Боян Рашев в ефира на Нова телевизия. И очерта критичен сценарий, при който Европа и България могат да се изправят пред реална липса на горива още в края на април, ако конфликтът в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток не бъдат овладени своевременно.

Той обаче отбеляза, че страната ни е в сравнително по-сигурна позиция спрямо други европейски държави. "Нидерландия, Белгия, Румъния и България са четирите държави, които произвеждат на собствена територия достатъчно горива от всички видове и имат потенциал да изнасят. Останалите държави са нетни вносители", каза той.

Рашев категорично се обяви против административното регулиране и поставянето на тавани на цените. "Не трябва да се пипат цените на горивата. В момента, в който почнем да пипаме цените, това би предизвикало недостиг, просто защото ние ще продължим да си живеем нормално, ще продължим да си купуваме и да пътуваме", аргументира се той.

И обясни, че цената е класическият механизъм, чрез който се ограничава потреблението в ситуация на дефицит, и всяка намеса би довела до скриване на продуктите от пазара.

Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 млн. барела петрол на ден в сравнение с края на февруари. "Последните кораби, които са напуснали протока преди края на февруари, вече стигат Европа", каза той и добави, че най-големият риск за континента е свързан с наличността на керосин и дизел, тъй като капацитетът на европейските рафинерии е силно ограничен.

Вече редица експерти говорят и, че най-непосредствен недостиг и проблеми има и ще има с керосина - т.е. авиационно гориво, което ще засегне движението на самолетите.