Зеленски: За пръв път превзехме вражеска позиция само с безпилотни апарати (ВИДЕО)

14 април 2026, 1:48 часа 211 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
За първи път в историята на руско-украинската война вражеска позиция е превзета изключително от безпилотни платформи. Използвани са наземни роботизирани системи и дронове. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал, отбелязвайки, че „бъдещето вече е на фронта и Украйна го създава“.

„За първи път в историята на тази война вражеска позиция беше превзета единствено от безпилотни платформи – безпилотни ракетни установки и дронове. Окупаторите се предадоха и тази операция беше проведена без участието на пехота и без загуби от наша страна“, подчерта той.

Държавният глава добави, че „Рател“, „Термит“, „Ардал“, „Рись“, „Змей“, „Протектор“, „Воля“ и други украински безпилотни летателни апарати са извършили над 22 000 мисии на фронтовата линия само за три месеца. „С други думи, спасени са над 22 000 живота – робот, вместо воин, е отишъл в най-опасните зони. Това говори много за високите технологии, които защитават най-висшата ценност – човешкия живот“, подчерта Зеленски.

Украинските оръжия

Украйна разполага с ракети, за които почти никой не знае, но които са способни да поразяват вражеска територия на разстояние до 500 километра и да летят с хиперзвукова скорост. Кога точно са били използвани тези оръжия и срещу какви цели, остава неизвестно.

По-рано беше съобщено, че украинските въоръжени сили са започнали да поразяват руски цели с нови крилати дронове FPV. За извършване на удари дроновете са били оборудвани с боеприпаси PG-7, предназначени за унищожаване на вражеска бронирана техника, укрепления и лична сила.

Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна украински дрон украински дронове
