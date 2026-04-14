Край на делегираните бюджети: Общините искат училищата да се финансират по нов начин

Край на модела на делегираните бюджети. Това поискаха експерти от Националното сдружение на общините (НСОРБ), според които има необходимост от реформи в управлението и финансирането на образователната система.

Най-общо, искането е концепцията "парите следват ученика" да бъде отменена, а на нейно място да се утвърди модел, при който парите са събрани на едно място и след това биват разпределяни там, където има най-голяма нужда.

Според НСОРБ това е необходимо, за да има по-справедливо разпределение на публичния ресурс, тъй като качеството на образованието не е функция на големината на едно училище. Експертите дадоха примери с малки общини и училища в България, които постигат изключително високи резултати, надминаващи тези на най-големите учебни заведения в основните областни центрове.

Не "парите следват ученика", а парите се разпределят "където има нужда"

Теодора Дачева, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ, коментира, че сегашната система, базирана основно на броя ученици, създава предпоставки за негативни практики и задълбочава неравенствата между училищата.

"Когато в нормативната уредба са разписани точно и подробно кога общините получават средства и в какъв срок те трябва да се преведат на училищата, местната власт няма реални механизми за влияние", заяви Дачева.

Според вместо "пари на калпак", е по-разумно финансирането от Министерството на образованието да бъде подавано към общините и те да преценяват към кои училища в какъв мащаб да го насочват.

Дачева отговори на критиките, че така възниква спор за евентуалното използване на този модел като форма на политически натиск върху училищните директори и ръководства, тъй като кметовете са политически лица. Според нея на теория това е възможно и в момента, защото министрите също са политически лица, и затова този аргумент е несъстоятелен.

Тя припомни, че преди около 15 години от Сдружението са смятали, че кметовете трябва да са работодатели на директорите на общинските училища, но впоследствие са се отказали от това искане.

"Това говори за нашето узряване като демокрация и че ние нямаме амбицията да сме единствен едноличен ръководител и контрольор. По-скоро потягаме ръка за диалог - да намерим най-добрите решения, които да съобразени с интереса на децата, а не със спокойствието и комфорта на отделни професионални гилдии", смята тя.

Тестване на новия модел

4 конкретни предложения, изпратени до Министерството на образованието и науката, са формулирали от НСРОБ.

Сред тях е именно идеята за пилотно въвеждане на модел, при който средствата за образованието се разпределят на ниво община, след широко обсъждане с всички заинтересовани страни. Целта е ресурсите да се насочват по-гъвкаво, в зависимост от реалните нужди на всяко училище.

Дачева уточни, че подобен подход вече е бил договорен по времето на министър Даниел Вълчев, "но той така си и останал на хартия", предаде БНР.

Тя предложи промените да не се въвеждат ударно, а да бъдат тествани първо в няколко общини и след това, ако бъде преценено, че са ефективни, да се мисли за реализация на национално ниво.

"Нека видим как ще функционира предложението в една пилотна община и тогава де пристъпим към по-широко приложение", предложи тя.

МОН да има право да сменя директори

В името на качественото образование от общините имат някои предложения, които биха подобрили настоящата ситуация.

Така например от НСРОБ предлогат МОН да идентифицира добри учители и директори и те да обучават свои колеги от други училища.

"За момента системата не показва добрите примери в последователност, а тях ги има", категорична е Дачева.

Също така според НСОРБ общините не трябва да имат правомощия да сменят училищни директори при ниско качество на работата им, но МОН би трябвало да има това право.

"Самата нормативна уредба много ограничава министъра на образованието да смени училищен директор, който не постига определени качествени резултати", смята Дачева.

Тя обаче настоя общините да имат "сигурен канал", чрез който да подават ефективно сигнали за подобни случаи, когато "нещата не вървят надобре".