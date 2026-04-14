Ивайло Шотев: Механизмите за спиране на корупцията вече са ясни, ние имаме волята да ги приложим*

Водач на листата на ПП-ДБ в 13 МИР Пазарджик

Икономист, предприемач и общественик с международно образование и сериозен управленски опит. Завършил е American College Sofia, UCL и МГИМО, а професионалният му път включва както поста заместник-министър на икономиката, така и работа като народен представител. Той е сред хората, които разбират икономиката не само теоретично, а и през практиката на предприемачеството и публичното управление. Работи за среда, в която честният бизнес има подкрепа, предприемчивите хора имат шанс да растат, а държавата не спира развитието, а го улеснява.

Г-н Шотев, във всяка предизборна кампания слушаме за борбата с корупцията. Защо да вярваме, че този път ще е различно?

Напълно разбирам скептицизма на хората и не го отхвърлям с лека ръка. Но нека направя разграничение, което рядко се прави публично: има разлика между желанието да се бориш с корупцията и въвеждането на конкретни механизми, които я правят невъзможна. Досега предимно сме имали първото. Но ние предлагаме второто.

Изготвили сме точен протокол за ликвидация на корупцията, в който с ясни мерки казваме как ще ограничим влиянието, което в момента има олигархично-мафиотските кръгове, в държавата ни. Защото всяка обществена поръчка, всяка схема, всяко политическо назначение - те крадат от парите на данъкоплатците. Когато спреш тези течове, парите се връщат там, където им е мястото - в заплати, в пенсии, в болници, в училища.

Само за кратките 18 месеца на две правителства на ПП-ДБ, ние доказахме това. Въпреки войната в Украйна, енергийната криза и всички пречки - вдигнахме заплатите и пенсиите драстично, увеличихме данъчните облекчения за родителите, въведохме безплатни учебници от 1. до 12. клас и още много неща. Направихме всичко това без да вдигаме данъците. Но тези пари не паднаха от небето – имаше ги през цялото време - просто преди това отиваха в нечии джобове.

Корупцията е изключително важна тема, но последния месец друг важен въпрос притеснява хората – това са доходите и икономиката. Какво предвиждате за това?

Двете теми не са отделни, а са две страни на една и съща монета. Корупцията не е абстрактен проблем – това са всички пари, които се крадат от нас. Това пречи еднакво на хората, на държавата и на бизнеса. Затова подходът трябва да е безмилостен, докато изкореним и последната схема, от която биваме окрадени.

От огромно значение за нас е и да помогнем на бизнеса, който в момента е изправен пред големи предизвикателства, за да може да осигурим стабилни постъпления в бюджета. Затова имаме точни и ясни мерки. Например прагът за регистрация по ДДС, който в момента е 51 000 евро - предлагаме да го вдигнем на 85 000 евро. Може да звучи като малка промяна, но ефектът ѝ е ключов за хиляди малки бизнеси, които ще бъдат освободени от месечните тонове бюрокрация, която ги задушава.

За хората, работещи в сектори като ресторантьорство, хотелиерство, транспорт: предлагаме бакшишите при картово плащане да бъдат освободени от данъчно облагане. Отново за някого може да изглежда като дребна мярка, но всъщност проблемът разкрива един абсурд - системата наказва прозрачните и коректните. Бакшишът в брой не се облага, но този с карта се. Т.е. насърчаваме хората да избягват плащането с карти и прозрачността, която върви с тях. Ще спрем това.

И пак без увеличаване на данъците — плоският данък от 10% е предимство на страната, което трябва да запазим. Всяка промяна, която засяга малкия и средния бизнес пък трябва да минава задължително през предварителен анализ и разумен преходен период.

Предвиждаме и мерки, с които да нормализираме съотношението на заплатите в публичния и частния сектор. Последната година станахме свидетели на безумието държавни служители да получават повече от хората в частната сфера – това не трябва да е така. Друго безумие, което искаме да прекратим е никой държавен служител да не взема повече от министъра си. Може да звучи очевидно, но в момента има ръководители на агенции и членове на бордове на държавни предприятия, чиито възнаграждения надхвърлят многократно министерските. Разбирайте десетки хиляди евро за... какво точно?

Ограничаваме и заплатите на болничните директори – трябва да бъдат с таван от десет пъти най-ниската заплата в болницата. Защото в момента често е дори няколкостотин пъти повече. Директори, получаващи стотици хиляди евро годишно, докато медицинските сестри са на минимум, не е просто несправедливо, а симптом за това, че цялата система е счупена.

България е изправена пред редица проблеми – демографски срив, здравна система в колапс, раздута администрация, която само харчи държавния ресурс. Как планирате да се справите с тези проблеми? Смятате ли че е възможно изобщо?

Да, смятам. Но е невъзможно тези проблеми да се решат с магическа пръчка. Трябва от някъде да започнем обаче, затова предвиждаме няколко конкретни мерки, които веднага могат да бъдат изпълнени.

За администрацията предлагаме да съкратим министерствата от 20 на 12. Правим го, защото всяко министерство е структура с щат, директори, сгради, автомобили и т.н. Затова колкото по-малко структури имаме – то имаме по-малко харчене на публичен ресурс и възможност за кражби.

Споменавайки кражби няма как да не засегнем и здравеопазването, като най-засегнато от злоупотреби. Имаме много идеи как да подобрим състоянието на сектора, но една ми е любима. Това е изпращането на SMS уведомление на гражданите, при всяка платена здравна дейност — точно като известието от банката, което получаваме при транзакция. Това ще даде възможност пациентите да могат да видят дали лечението, платено от Здравната касата, действително е получено или са станали жертва на фиктивна хоспитализация. Предложихме го в 51-то НС. ГЕРБ, ДПС и ИТН гласуваха против. Ще го внесем отново.

За нас е изключително важен и демографският проблем на страната. Аз идвам от 13. МИР Пазарджик, където виждам последиците от обезлюдените градове и села. Единственото, което можем да направим е да работим за създаване на среда и условия, в които хората да решат да останат и да имат деца тук – в България.

Искаме да вдигнем данъчните облекчения за работещи родители от 300 на 600 евро за дете. Здравните вноски по майчинство да се поемат от държавата, не от работодателя - защото в момента системата наказва фирмите, наели млади жени. Предлагаме и 100% майчинство при по-ранно връщане на работа, за да не е това избор между кариера и дете. Безплатна ясла и детска градина за всяко дете също е нещо, в което искрено вярвам.

Вие сте депутат в няколко парламента вече, участвали сте в много избори – какво е различното този път?

Различното е, че вече нямам илюзии. Когато влязох в политиката, вярвах че победата е въпрос на аргументи. После разбрах, че е въпрос на мнозинство. После - че и мнозинството не стига, ако хората в него се огъват под натиск. Сега знам всичко това. И за пръв път имаме и трите неща едновременно: ясен план с конкретни стъпки, хора, при които заплахите и натискът не работят и реална възможност да изградим мнозинство от 121 депутати, което не дължи нищо на никого.

Затова имам надежда. Защото политиката е преди всичко издръжливост - способността да съхраниш позицията си, да устоиш на натиска и да покажеш как решенията ти са работещи и смислени за всички, не за няколко богопомазаани. През изминалата година в "Продължаваме промяната" го усетихме директно – но не се огънахме.

Не защото е лесно, а защото знаем за какво се борим: по-добра държава за нас и за децата ни. Надеждата ми е, че българите виждат тези усилия. Това ни задължава — не към себе си, а към тях. Към всеки човек, който е повярвал, че нещата могат да бъдат по-добре. На тези хора дължим всичко и пред тях носим отговорността си.

*Материалът е публикуван съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и ПП "Продължаваме промяната" за предстоящите парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!