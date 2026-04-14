Блясък и ниски цени: Daily Mail сравни български курорт с Амалфийското крайбрежие в Италия

14 април 2026, 9:16 часа 85 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Блясък и ниски цени: Daily Mail сравни български курорт с Амалфийското крайбрежие в Италия

Причудливи къщи, калдъръмени улички, зашеметяваща брегова ивица и яркосини води - при това описание вероятно ще си помислите, че става въпрос за сърцето на Амалфийското крайбрежие.

Има обаче един курорт, който е от най-старите крайбрежни градове на България, и е скрито бижу. Той е по-малко известен в сравнение с популярния италиански туристически регион, но е далеч по-евтин.

Така започва материал на британското издание "Daily Mail", посветен на перлата на българското Черноморие - Созопол.

Още: Войната в Иран пренарежда туристическия пазар: Кои са предпочитаните дестинации и къде е България

Блясък и ниски цени

Созопол имитира блясъка на Амалфинската ривиера и се гордее с ресторанти, плажове и далеч по-достъпни цени.

През последните години България отбеляза значителен бум в туризма, с над 13,6 милиона чуждестранни посетители през 2025 г. - увеличение с 2,7% спрямо 2024 г.

С невероятно ниски цени в сравнение с други популярни туристически дестинации в Европа, но също толкова зашеметяващи пейзажи и плажове, е лесно да се разбере защо британците се стичат към България за летните си почивки.

Източник: iStock

Още: Да привлечем туристите от Близкия изток: Министър с идея

Експертите по пътувания казват, че България е отлична дестинация за почивка за всеки, който търси бюджетна почивка.

Лора Еванс-Фиск, ръководител на отдела за технологии и ангажираност във веригата за обмен на туристическа валута Eurochange, е съгласна с това твърдение.

"Въпреки че България се присъедини към еврото, цените на неща като храна, настаняване и напитки все още са подчертано по-ниски в сравнение с други популярни ваканционни дестинации като Гърция, Испания и Италия", смята тя.

Евтин туризъм-дубликат

Още: Вече има срив в Airbnb и Booking нощувките у нас: Българите предпочитали Гърция

"Можете да очаквате да платите по-малко от 2 евро за бира и около 10 евро за порция в ресторант. Също така британците не е се налага да правят компромис с живописните пейзажи и плажове, които тези популярни дестинации предлагат", категорична е тя.

"Всъщност има много места в България, които са подобни на други популярни дестинации, но са на много по-ниска цена", допълва тя.

Лора споделя някои от най-добрите бюджетни български "дестинации-дубликати" за посещение това лято, като Созопол е класиран на челните места.

Подобно на италианското крайбрежие на Амалфи, дестинацията е идеална за лятна почивка без тълпи от хора.

Източник: iStock

"Този ​​прекрасен крайбрежен град има много сходно усещане с Позитано и Чинкуе Тере в известната италианска Ривиера. Старият град на Созопол е осеян с причудливи дървени къщи и калдъръмени улички, които гледат към зашеметяващото крайбрежие и яркосини води", допълва Лора.

"Един от най-старите крайбрежни градове на България, той е по-малко пренаселена алтернатива на близките курорти като Слънчев бряг, което го прави идеален за релаксиращо културно пътешествие. Насладете се на вкусна храна с морски дарове в един от многото му ресторанти на скалния бряг, които са и идеалното място да се насладите на залеза", категорична е тя.

И Созопол далеч не е единственото райско място в България, което да обмислите за следващата си почивка.

"Черноморското крайбрежие на България става все по-популярно заради красивите си гледки, подобни на тези в Крит и Йонийските острови. Тук ще откриете всички познати черти на една средиземноморска почивка - златисти пясъци, тюркоазени води, заливи и впечатляващи исторически градове, които да разгледате", допълва тя.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Още от Добрите новини
