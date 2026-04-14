Петролът е по-скъп, но руският добив не расте - Кремъл иска, но не може

Добивът и производството на петрол в Русия са в застой, като причините за това са украинските въздушни удари и несигурната политика на САЩ. Това отчита руската опозиционна медия The Bell, която официално е блокирана в Русия от 2023 година насам, след като през 2022 година беше обявена за "чуждестранен агент". Създадена е през 2017 г. от журналистите Елизавета Осетинска (бивш главен редактор на РБК и "Ведомости"), Ирина Малкова и Пьотр Мироненко.

Показателите за руската петролна индустрия останаха практически непроменени през март след три месеца спад. Според данни на ОПЕК, руските производители са произвеждали средно по-малко от 9,2 милиона барела на ден през март. Това е приблизително същото като през февруари и с 500 000 барела на ден по-малко от квотите, позволявани от международния петролен картел на Русия, отчита The Bell.

Основната причина за застоя са постоянните атаки на украинските далекобойни дронове. През март Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха серия от удари по ключови рафинерии (КИНЕФ е големият пример, в Ленинградска област) и пристанища, решаващи за износа на руския петрол в Балтийско и Черно море - Приморск, Уст-Луга и Новоросийск. Според оценки на "Ройтерс", Киев е успял да деактивира поне 40% от капацитета на Русия за продажба на суров петрол в чужбина.

The Bell също така отбелязва ролята на несигурната политика на САЩ. През март администрацията на Доналд Тръмп временно разреши закупуването на руски петрол. Тази мярка обаче изтече на 11 април и Вашингтон все още не е обявил удължаване. Западни медии обаче смятат и пишат, че американските власти въпреки това ще удължат разрешението, което е изгодно за Русия.