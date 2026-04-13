"Напълно безмозъчни жени" си правят "витаминни вливки": Опасна нова мода с венозни "коктейли" за здраве и красота

Това, което се предлага масово в момента като вливки, е незаконна практика. В Република България няма разрешени лекарствени продукти за венозно приложение, които да съдържат в комбинация L-карнитин, алфа-липоева киселина, NAD+ и L-глутатион. Тези "коктейли" не са регистрирани по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Извън закона са.

Това разясни в своя публикация адвокат Величка Костадинова, специалист по медицинско право, коментирайки новата мода с "коктейли от витамини и глутатион", които се вливат директно във вените на пациентки по медицински центрове и салони за красота.

Вливанията се правят с обещания за трайно подмладяване, енергия, блясък, здраве, имунитет и повишаване на либидото. Без предварителни кръвни изследвания или информация за придружаващи заболявания, на пациентите се поставят абокати и им се вливат "коктейли" с неясен състав. След процедурите често жените не просто не усещат желания ефект, а тъкмо обратното - рязко влошават здравослвното си състояние и много от тях стигат до болница.

Смесването на субстанции в "коктейли" е опасен риск

"Дори когато се твърди, че се вливат "само витамини", при венозно приложение те са лекарствени продукти. Такива се прилагат само по медицински показания. "Детокс", "имунитет", "фертилитет", "махмурлук" не представляват такива. Разследване на The Guardian показва липса на доказателства за ефективност, сериозни етични проблеми по въпроса с вливлите", категорична е адв. Костадинова.

По думите й информираното съгласие не узаконява незаконна дейност, а фактът, че процедурата се извършва от лекар, не я прави законна.

"Смесването на различни лекарствени продукти и субстанции в "коктейли" е отделен проблем и може да се дефинира като нерегламентирано производство на лекарствен продукти. Без контрол, без спазване на правила за добра производствена практика, без яснота за взаимодействията. Реалният резултат може да бъде продукт с опасен състав и непредвидим риск за пациента", коментира тя.

Тя призова "всеки, който си позволява да внася, забърква, прилага и рекламира вливки, да замисли, че има последици, има отговорност и тя не е само юридическа".

Адв. Костадинова засега и темата за популярните лица у нас, които също са се поддали на модата и дори обявяват, че са си инжектирали подобни коктейли.

"Популярните лица, ако не са знаели, то вече да знаят - незаконно е! С лицето си допринасяте за развитие на дейност, която може да доведе до сериозни здравослвони проблеми, дори и смърт. Това не са фантасмагории и за съжаление подобни трагични примери вече имаме. Позицията на Министерство на здравеопазването е ясна: НЕ МОЖЕ!", заявява тя.

Костадинова се обърна и към Изпълнителна агенция по лекарствата, Регионалните здравни инспекции, Комисия за защита на потребителите и Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

"Моля, не дръжте очите си широко затворени, време е за действие. Това не е "уелнес". Това е въпрос на законност и пациентска безопасност", категорична е тя.

"Колко на брой са напълно безмозъчните и малоумни жени?"

С остър коментар по темата излезе и журналистът Лиляна Панделиева.

"Колко на брой са напълно безмозъчните и малоумни жени, които в козметични салони предоставят вените си, та в тях да бъдат влети "напълно безопасни и полезни витамини"?", попита тя.

"Ако нещо в България не съществува, то е критична статистика. Не знаем колко са жените, пострадали от нелегални килери и мазета, където инжектират ботокс; няма да разберем и колко жени с напълно кухи черепни кутии се подлагат на "полезна" венозна процедура. Никога няма да разберем колко жени са обезобразени с евтини импланти и от подобрение на устни, скули и от ринопластика. Сериозно: колко бездънно куха трябва да е жена, която счита, че няма никакъв проблем по вените и́ да потече "нещо полезно", което подсилва организЪма и връща младостта?", коментира Панделиева.

Според нея "единици са кухите лейки-експериментаторки, които ще решат, че посланието се отнася именно до тях".

"При това в един от репортажите със скрита камера, "специалистката" от салона казва, че по-малко от десет процедури "направо не си струват, просто няма смисъл!". Оказва се, че подобни "здравни" венозни процедури се правели и заедно с боядисването на коса – две в едно – красива отвън и отвътре!", възмущава се Панделиева.

"Втората част от трагедията е, че дори онази украинка, която докара почти до смърт една камара жени с инжекции с ботокс, все още не е с повдигнато обвинение", смята тя.

По думите й "всяка собственичка на салон, в който се извършва напълно нелегална дейност, може да е спокойна, че дори след като започнат да я разследват, нищо не я спира да продължи да помпа вените на малоумните клиентки – разследването може да продължи с години и накрая да не бъде намерено нито едно основание за присъда".

"В репортажа на Нова една жена разказа, че след венозния коктейл с "витамини" била на ръба на живота и за неин късмет е спасена благодарение на светкавична лекарска реакция. Несъмнено с тези венозни "подсилвания" ще се стигне и до смъртен случай – статистически това е неизбежно", категорична е тя.

Според Панделиева една от причините за тези теми да не се говори много по-често е "логичната насрещна реакция на смислените хора: никой не изпитва жал към глупачките. Всеки е наясно, че никой не може да ти причини това, което сам можеш да направиш на себе си".