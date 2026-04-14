"Какво означава това за нас...": Илия Груев след историческия успех на "Олд Трафорд"

Футболост №1 на България Илия Груев сподели емоциите си след впечатляващата победа на Лийдс Юнайтед с 2:1 като гост на Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". Успехът за йоркширци дойде след силно първо полувреме, в което Ноа Окафор се разписа два пъти и даде стабилен аванс на своя тим.

Впечатляващо българско участие

Груев се включи в игра през втората част, появявайки се в 74-тата минута на мястото на Ао Танака. Въпреки сравнително краткия си престой на терена, българинът остави отлични впечатления със стабилна и уверена игра. Той завърши с перфектна точност при подаванията, демонстрира активност в дефанзивен план с две изчиствания и спечели важни въздушни дуели. Освен това отправи и един удар към вратата, макар и неточен, както и помогна на отбора си да възстанови владението на топката в ключов момент.

Още: Успех за историята! Лийдс и Илия Груев разплакаха Манчестър Юнайтед и тотално отчаяха "дяволите"

След края на двубоя халфът не скри радостта си и сподели емоционално послание в социалните мрежи, придружено със снимки от срещата. Той подчерта значението на победата и силната подкрепа от феновете, заявявайки, че това е изключителен успех за отбора, особено на толкова труден терен като "Олд Трафорд".

"Какво означава това за нас... Невероятна победа - подкрепа от световна класа на чужд терен! ДА!!!“

Още: Илия Груев е на прага на нещо историческо, което само трима българи са постигали