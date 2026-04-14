Войната в Украйна:

"Какво означава това за нас...": Илия Груев след историческия успех на "Олд Трафорд"

14 април 2026, 9:51 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС/LAP.bg
Футболост №1 на България Илия Груев сподели емоциите си след впечатляващата победа на Лийдс Юнайтед с 2:1 като гост на Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". Успехът за йоркширци дойде след силно първо полувреме, в което Ноа Окафор се разписа два пъти и даде стабилен аванс на своя тим.

Впечатляващо българско участие

Груев се включи в игра през втората част, появявайки се в 74-тата минута на мястото на Ао Танака. Въпреки сравнително краткия си престой на терена, българинът остави отлични впечатления със стабилна и уверена игра. Той завърши с перфектна точност при подаванията, демонстрира активност в дефанзивен план с две изчиствания и спечели важни въздушни дуели. Освен това отправи и един удар към вратата, макар и неточен, както и помогна на отбора си да възстанови владението на топката в ключов момент.

След края на двубоя халфът не скри радостта си и сподели емоционално послание в социалните мрежи, придружено със снимки от срещата. Той подчерта значението на победата и силната подкрепа от феновете, заявявайки, че това е изключителен успех за отбора, особено на толкова труден терен като "Олд Трафорд".

"Какво означава това за нас... Невероятна победа - подкрепа от световна класа на чужд терен! ДА!!!“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева Отговорен редактор
Манчестър Сити Манчестър Юнайтед Илия Груев
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес