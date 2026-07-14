Кабинетът "Радев":

Ще има ли изненади? Времето утре - 15 юли 2026 г.

14 юли 2026, 13:16 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ще има ли изненади? Времето утре - 15 юли 2026 г.

На 15 юли 2026 г. ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието - от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 32°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Идват горещниците": Проф. Рачев разкри ще ни застигнат ли екстремните жеги

Облачно в планините

Още: Внимание - жълт код за дъжд и гръмотевици: Ето кои области са засегнати

В планините също ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Седмична прогноза за времето за 13-19 юли 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес