ЦИК освободи говорителя си

Централната избирателна комисия (ЦИК) освободи Иван Кърчев като говорител след заявена лична воля от негова страна. Това се посочва в решение на ЦИК, публикувано на сайта им. Кърчев, предложен от "Прогресивна България", продължава да бъде член на ЦИК. Единствен говорител на Комисията остава Стоянка Балова-Цветкова, предложена от "Прогресивна България".

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Припомняме, че новият състав на ЦИК встъпи в длъжност на 23 юни 2026 г. Председател е Георги Хорозов, а заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Секретар е Йорданка Ганчева. Членове на новия състав на ЦИК са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.