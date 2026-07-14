Франция - Испания НА ЖИВО: Броени часове до 1/2-финалния мегасблъсък на Мондиал 2026

Отборите на Франция и Испания излизат един срещу друг в битка за място на големия финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! Двата тима са смятани за основни фаворити за трофея, но само един от тях ще получи възможност да се бори за него. "Петлите" несъмнено имат най-добрата атака на целия турнир, водена от Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе. Испанците пък разчитат на добрата си защита, като до момента са допуснали само две попадения във вратата си, и то в последните си два мача.

НА ЖИВО: Франция - Испания

Последната битка помежду им се състоя през 2025 година в мач от Лигата на нациите и завърши с девет попадения - победа с 5:4 за "Ла Фурия Роха". Сега срещата им от 1/2-финалите се очертава да бъде изключително интересна и напрегната, а залогът е огромен. Двубоят ще бъде пряко излъчен в родния телевизионен ефир по каналите на БНТ 1 и БНТ 3. Началният час е 22:00 българско време. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите най-интересните моменти от него НА ЖИВО тук.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

"Петлите" се намират в отлична форма, като до момента не са загубили и точка на американска земя. Франция стартира с три победи в груповата фаза, след което елиминира Швеция, Парагвай и Мароко. Така тимът на Дидие Дешан си осигури място на 1/2-финалите за трети пореден Мондиал под негово ръководство. Испания не започна убедително представянето си на тазгодишния турнир, но постепенно натрупа самочувствие. Футболистите на Луис де ла Фуенте завършиха наравно 0:0 с Кабо Верде, но след това победиха Саудитска Арабия и Уругвай. В елиминационната фаза "Ла Роха" първо отстрани Австрия, след което късни голове на Микел Мерино донесоха победи над Португалия и Белгия.

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