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Левски влиза в клуба на богатите: Получава над 18 милиона евро от Шампионска лига, ако се класира

14 юли 2026, 13:55 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж: SportLive
Левски влиза в клуба на богатите: Получава над 18 милиона евро от Шампионска лига, ако се класира

През миналия сезон Левски спечели първата си шампионска титла от 17 години насам. Освен големия престиж, триумфът донесе изключително важното класиране в предварителните кръгове на Шампионска лига. "Сините" са първият български отбор, участвал в груповата фаза на "турнира на богатите", още през сезон 2006/07. Според италиански анализатори, ако повторят това си постижение, те ще получат 18.62 милиона евро. Ясно е и какви премии ще получават отборите при победа или равенство в основната фаза на Шампионска лига.

Левски ще получи над 18 милиона евро, ако се класира

До този момент Левски е изиграл само един от мачовете си в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига - равенство 1:1 като гост на босненския шампион Борац Баня Лука. Но според източниците, ако се класират в основната фаза на най-комерислания клубен турнир, "сините" ще получат 18.62 милиона евро. Общо УЕФА е приготвила близо 2.5 милиарда евро, които да раздели поравно между 36-те отбора, които ще вземат участие в Шампионска лига.

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Борац - Левски

УЕФА раздава много пари на участниците в Шампионска лига

Класираните в основната фаза отбори ще получават солидни суми пари още преди елиминациите. Всяка победа ще носи по 2.1 милиона евро на съответния клуб, а за равенство отборите ще получават по 700 000 евро. Крайното класиране в основната фаза също е важно, тъй като всяка позиция носи различни премии. Последният отбор ще получи 275 000 евро. Тимовете, които се класират за плейофните кръгове ще получат по 1 милиона евро, а тези, които директно стигнат 1/8-финалите - по 11 милиона евро. В края на турнира, двата отбора, които достигнат финала, ще получат по 18.5 милиона евро. А победителят получава 6.5 милиона евро.

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Шампионска лига Левски
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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