"Класически конфликт на интереси": Сметната палата разясни за проверката на шефката на НДК

Случаят с изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова е класически пример за конфликт на интереси. Според установеното през 2024 г. тя е сключила договор за ползването на Зала 2 с дружество, в което нейният син е изпълнителен директор и акционер, а самата тя също притежава дялово участие. Налице е свързаност на база роднински отношения. Частният интерес възниква както за свързаното лице - в случая сина, така и за самата нея, тъй като тя също е акционер в дружеството. Това обясни директорът на Дирекция "Конфликт на интереси" в Сметната палата Лиляна Младенова в ефира на Нова телевизия.

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Експертът обясни, че конфликтът на интереси има три задължителни предпоставки - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице.

Попитана защо Сметната палата не се самосезира по медийни публикации за евентуални нарушения Младенова обясни, че причината е, че действащото законодателство не го позволява. "Проблемът не е в липсата на желание да се извършват проверки. В Закон за противодействие на корупцията отпадна възможността институцията да се самосезира по медийни публикации. Когато производството стигне до съда, той изисква законно подаден сигнал, който да отговаря на всички нормативни изисквания", обясни тя.

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"Не е достатъчно човек да заема публична длъжност. Той трябва да е упражнил конкретно свое правомощие и това действие да е свързано с частен интерес, който води до материална или нематериална облага за него или за свързано с него лице", поясни още Младенова.

Припомняме, че Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за няколко случая на установен конфликт на интереси. Проверките засягат наскоро освободената изпълнителна директорка на "НДК-Конгресен център София" Андрияна Татарова, члена на Управителния съвет на Държавно предприятие "Национален производствен център" Динко Янев, изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.