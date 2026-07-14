"Национална система 112" с нов директор

Красимир Димитров е новият директор на Националния спешен телефон 112. До момента Димитров беше началник на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Столичната община. Досегашния началник на спешния телефон Марина Великова остава като заместник-директор. ОЩЕ: Христанов говори за скандал с телефон 112 за 25 млн. евро: Обжалва се поръчка от фирма, която дори не участва

Кой е Красимир Димитров?

Под ръководството на Димитров звеното участва в редица мащабни спасителни операции както в България, така и в чужбина – при наводненията в Мизия, квартал „Аспарухово“ във Варна, село Бели Искър, след пожара край Кресна, както и в спасителната мисия след разрушителното земетресение в Турция през 2023 г.

През 2019 г. е удостоен с почетното отличие на МВР „За доблест и заслуга“ – III степен за приноса си към защитата на националната сигурност, обществения ред и сътрудничеството между МВР и Столична община.

Същата година получава и „Значка на София“, присъдена с решение на Столичния общински съвет за приноса му към работата на общината.

Често е представлявал Столична община по теми, свързани с превенцията на бедствия, кризисното управление и подготовката на населението за реакция при извънредни ситуации.