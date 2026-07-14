На форум за политическия тероризъм: Демерджиев замина за САЩ

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в САЩ. Във Вашингтон той ще вземе участие в министерска конференция на тема "Възраждане на политическия тероризъм", организирана от Държавния департамент на САЩ, съобщиха от пресцентъра на МВР. В рамките на визитата си инистърът планира да проведе и редица двустранни срещи.

Тяхната цел е засилване на сътрудничеството по линия на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията.

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В края на миналия месец Демерджиев и Джон Гунтанис, заместник-подсекретар в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ обсъдиха възможностите за разширяване на високоефективното сътрудничество между България и Съединените щати в областта на правоприлагането.

На 8 юли от МВР съобщиха, че, имат готовност да предостави доказателства на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за прилагането на санкциите по "Магнитски".