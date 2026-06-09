Ще имаме град-домакин до август: Милотинова призова бизнеса за "достъпни цени" за "Евровизия"

Градът-домакин на "Евровизия" още не е избран, тъй като кандидатите тепърва ще подават конкурсна документация, но са се запознали с изискванията на EBU.

Това обяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова, която призова бизнесът към разумно поведение.

От EBU са поставили срок в края на август да има избран град-домакин, но от БНТ ще се стремят процедурата да бъде завършена по-рано - до края на юли, защото предстоят дълги административни процедури.

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"БНТ не просто търси място за конкурса, а търси община-партньор. Това е сложен подготвителен процес, така че общината-домакин ще е един от ключовите играчи в този процес", заяви Милотинова.

Призив за достъпни цени

Тя уточни, че изискванията на EBU са били представени на презентация вчера. Сред тях е наличието на зала с височина 18 метра за 10 000 седящи места. Милотинова цитира и условието за хилядите места за нощувки, които трябва да бъдат осигурени.

Източник: БГНЕС

"Тук и бизнесът трябва да се включи и то на едни достъпни цени така, както са го правели всички досега, включително домакините от Виена", категорична беше тя.

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Милотинова благодари за бързата реакция на държавата за изразената готовност за подкрепа.

Тя заяви, че който и град да е домакин, той ще генерира "доста добри приходи" и цитира данните от настоящата година, според които е имало 320 000 посетители във Виена само за "Евровизия". Посетители във Ливърпул пък, когато градът беше домакин, са били 500 000.

"Най-голямата полза е за България, защото тук се представя страната. Страната-домакин съсредоточава огромно внимание към себе си, това е една огромна маркетингова възможност. Ползите за България за неизчислими и безценни, защото ги измерваме в имидж, репутация и нагласи на останалия свят към нас", коментира тя.

Милотинова заяви, че бидейки домакин на "Детската Евровизия", БНТ има опит в организирането на конкурса, но при "голямата" "Евровизия" мащабите са много по-сериозни.