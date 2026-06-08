Васил Терзиев: София има опит, готова е за “Евровизия“

София е готова да бъде домакин на конкурса “Евровизия“ през 2027 г., но най-важното е България да се представи по най-добрия начин пред света. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев по време на работна среща, организирана от БНТ с представители на София, Пловдив, Варна и Бургас – градовете, заявили интерес към домакинството.

Още: Проблеми със залата и спекулата: София не изпълнява изискванията за "Евровизия"?

Терзиев подчерта, че София разполага с необходимия опит и инфраструктура за организиране на международни събития от подобен мащаб. Той посочи като пример финала на Giro d’Italia в България, привлякъл над 250 000 души в столицата.

По думите му София предлага най-добрата транспортна свързаност в страната, най-голямото летище, развита хотелска база и най-голямата зала за провеждане на подобно събитие с капацитет близо 18 000 места. Сред основните предимства на столицата са още сигурността и натрупаният опит в организирането на международни форуми и спортни прояви.

Още: Метрото до "Арена София" няма да е готово за "Евровизия"

От Столичната община разглеждат евентуалното домакинство като дългосрочна инвестиция с потенциален ефект върху туризма, бизнеса и международния имидж на града.

Снимка БГНЕС

Очаква се градът домакин на “Евровизия 2027“ да бъде определен през юли. До края на седмицата четирите кандидатстващи града трябва да потвърдят участието си в процедурата.

Още: Нарушение на правилата на "Евровизия": Има изход от ситуацията с "Арена 8888 София"

Ортанозаторът на срещата, генералният директор на БНТ Милена Милотинова каза: “Градът-домакин на "Евровизия" има ключова роля, но и ключова отговорност. Градовете-домакини в "Евровизия" по принцип не са сами, както и телевизията-домакин не е сама. Ние имаме цялата подкрепа на EBU, на "Евровизия" и на българското правителство. Телевизията-домакин взима решенията, включително за града-домакин, но в партньорство с EBU. Тези решения се взимат след детайлно разглеждане на подадените кандидатури и след посещение на място на кандидатите. Посещенията на място са от представители на EBU и на телевизията-домакин".