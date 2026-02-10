След шест трупа: Правосъдният министър разпореди проверка на сдружението на Калушев

Агенция по вписванията започва проверка на регистрацията на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Тя започва след разпореждане от министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщиха от правосъдното министерство за "24 часа". Според информацията до момента Агенцията по вписването е регистрирала организацията през януари 2022 г., когато министър е бил Надежда Йорданова.

Припомняме, че на 2 февруари до бившата хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Стана ясно, че те са били част от неправителствената организация, ръководена от Ивайло Калушев. Няколко дни по-късно под връх Околчица бяха намерение още три тела, като едното е на Калушев.

Проблемът обаче е съчетанието "национална агенция" в наименованието ѝ. Точно за това проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъства словосъчетанието "национална агенция", "агенция за контрол" и сходни наименования, които могат да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.

Според проучване на Bird.bg в България има 27 организации, които не са държавни и имат в името си "Национална".

Появи се и непотвърдена информация, че е готова аутопсията на 15-годишното момче, което е било с Калушев. Тя, по информация на в. "Телеграф", е показала, че именно той е застрелял детето с изстрел в гръб, докато е било клекнало, със вплетени пръсти в поза на молитва по будистки обичай, след което е сложил край на живота си.

Поясняваме, че към момента няма официала информация дали аутопсията е готова, нито какво показва тя.