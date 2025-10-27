Сиромашкото лято идва по график: Прогнозата на Николай Василковски

Времето е по-динамично понеделник и вторник. Утре ще има едно смущение, кето над запад и изток ще премине през цялата страна. От сряда започва дългоочакваното сиромашко лято. Сиромашкото лято по дефиниция е времето след Димитровден. Димитровден мина - сега следва този сух период с по-високи температури, ще има стойности над 20 градуса". Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

"Валежи са малко вероятни, повече от 10 ноември сух период", каза още Василковски.

Идват сланите

Василковски обаче обърна внимание, че в ранните часове на сряда и четвъртък, по-скоро в сряда, най-вероятно ще има слани в ниската част на страната.

Смяната на гумите

Той коментира и смяната на летните гуми със зимни за шофьорите, като напомни, че по закон това става след 15 ноември. Той обаче препоръча на всички хора да сменят гумите си, защото грайферите не са подходящи за по-динамичен период.

Времето през ноември

Василковски каза, че няма да има чак захлаждане през ноември, а напротив той ще е топъл по прогноза.

"траната ни остава в област от високо атмосферно налягане, което предполага сух месец. Има вероятност за едно смущение около средата на ноември, то е след 10-ти. Сняг със сигурност няма, поне в района на София", каза още синоптикът. ОЩЕ: Дъжд - докога? Прогноза за времето в началото на ноември от Анастасия Кирилова