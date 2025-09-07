Войната в Украйна:

Скорост от 162 до 222 км/ч – окото на тол камерите засякло стотици нарушители със смъртоносна скорост

07 септември 2025, 08:54 часа 624 прочитания 0 коментара
Тол камерите работят интензивно. В тъмната част на денонощието нарушението са два пъти повече. На всяка минута има четирима шофьори, които карат с превишена скорост в зависимост от участъците. Ако говорим за магистрала, става въпрос за повече от разрешената скорост за движение от 140 км/ч. Това заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов пред bTV.

Стотици нарушители със смъртоносна скорост

Той посочи, че тол камерите за уловили шофьор на камион да кара със 162 км/ч на магистрала. Засечен е и водач от през нощта да кара с 222 км/ч на магистрала и то при отбивка, при която може да се включи друг участник в движението, изтъкна проф. Олег Асенов. 193 са нарушителите от тази нощ на пътя Радомирци-Телиш – път, на който загина 12-годишната Сияна. Между 120 и 160 са нарушителите за непоставени предпазни колани.

По думите на проф. Олег Асенов с над 19% е увеличението на трафика от април месец досега. Рисковият трафик също влияе на катастрофите и травматизма. Всяка катастрофа и едно събитие на пътя е в резултат на различни видове рискови фактори, коментира директорът на Националното тол управление. Амбицията е до края на годината да бъдат покрити още 1200 км с тол камери. „Ще бъдем в нормалния стандарт, но при наличие на 195 тол камери, отсечките могат да нараснат относително бързо“, подчерта проф. Олег Асенов. Той запита трябва ли за 10-15 минути повече на пътя да се рискува живота на хората на пътя, а и в автомобила.

Проф. Асенов заяви, че всички нарушители на пътя ще си получат глобите.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
