Войната в Украйна:

След пожара: Проверяват дома за хора с деменция в Огнен

29 август 2025, 14:23 часа 333 прочитания 0 коментара
След пожара: Проверяват дома за хора с деменция в Огнен

По разпореждане на министъра труда и социалната политика Борислав Гуцанов екип на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извършва проверка в Дома за пълнолетни лица с деменция в карнобатското село Огнен, където възникна пожар снощи. Целта е да се установи дали персоналът на социалната услуга е спазил нормативните процедури за качество и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на настанените в дома хора.

ОЩЕ: Пожар в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“

Те са евакуирани и са в безопасност. Предприети са действия за уведомяване на техните близки. Община Карнобат е осигурила изхранването на хората чрез домашен социален патронаж.

За пожара

Припомняме, че жена почина след пожар в дом за възрастни в карнобатското село Огнен. Другите 45 души, обитаващи дома, са били евакуирани.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сигналът за пожара в дома за хора с деменция е подаден снощи около 22:00 часа. Пристигналите на място двама полицаи обаче установяват, че на практика пожар няма, а има само единствено силно задимяване.

Незабавно се е наложила евакуация на всички 45 възрастни хора, обитаващи дома. Голяма част от тях са трудноподвижни.

Двамата полицаи са пострадали леко от вдишания дим, като след медицински преглед са освободени за домашно лечение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Борислав Гуцанов пожар дом за възрастни хора информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес