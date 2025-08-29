След пожара: Проверяват дома за хора с деменция в Огнен

По разпореждане на министъра труда и социалната политика Борислав Гуцанов екип на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извършва проверка в Дома за пълнолетни лица с деменция в карнобатското село Огнен, където възникна пожар снощи. Целта е да се установи дали персоналът на социалната услуга е спазил нормативните процедури за качество и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на настанените в дома хора.

Те са евакуирани и са в безопасност. Предприети са действия за уведомяване на техните близки. Община Карнобат е осигурила изхранването на хората чрез домашен социален патронаж.

За пожара

Припомняме, че жена почина след пожар в дом за възрастни в карнобатското село Огнен. Другите 45 души, обитаващи дома, са били евакуирани.

Сигналът за пожара в дома за хора с деменция е подаден снощи около 22:00 часа. Пристигналите на място двама полицаи обаче установяват, че на практика пожар няма, а има само единствено силно задимяване.

Незабавно се е наложила евакуация на всички 45 възрастни хора, обитаващи дома. Голяма част от тях са трудноподвижни.

Двамата полицаи са пострадали леко от вдишания дим, като след медицински преглед са освободени за домашно лечение.