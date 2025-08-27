Пожар в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“

Пожар е избухнал в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“, научи bTV от свои източници. Информацията потвърдиха от пожарната. Сигналът е постъпил към пожарната в 18:48 часа. Към мястото са изпратени три пожарни, стълба и линейка. Пожарът е възникнал в блок 11 в „Стрелбище“. Към момента няма данни за пострадали хора. Пожарът идва само часове след като горя жилищен блок в квартал "Малинова долина" в София.

Пожарите в София зачестиха

Напоследък пожарите в столицата сякаш зачестиха.

Припомняме, че само преди два дни пожар се разгоря в столичния квартал "Кръстова вада". Както се виждаше от разпространени тогава снимки - димът се забелязваше и от други квартали на София. От пресцентъра на МВР потвърдиха, че има подаден сигнал за възникнал пожар в квартала, като по тяхна информация са се запалили сухи треви. На място имаше пет пожарни автомобила. Пожарът бе потушен. По-късно беше задържан и човек във връзка с пожара. ОЩЕ: 18-годишен е задържан за пожара в "Кръстова вада" в София

Огънят идва само няколко дни след като в друг столичен квартал имаше сериозен пожар.

Припомняме, че в четвъртък пожар избухна в близост до Околовръстното шосе на София, в района на ж.к. "Люлин". Според първоначалните версии огънят е тръгнал или от сухи треви в полето, или от склад за гуми, който се намира наблизо. ОЩЕ: Гори жилищен блок в София