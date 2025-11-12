След поредно безумно шофиране от НСО: Румен Миланов разясни кой какви права има

Не бих оправдал това поведение на пътя. Да, има протоколи, гони се време, но има и опасност – за пътуващите, за водача. Този подход да се бърза, особено по двулентови пътища, е особено опасни и никога не съм го оправдавал. Това мнение изрази бившият директор на НСО Румен Миланов в ефира на Нова телевизия относно клип, който показва поредното опасно шофиране от кортеж на НСО. ОЩЕ: На косъм от зверска катастрофа: Коли на НСО летят в насрещното край Пловдив (ВИДЕО)

"Няма трета лента, има спирачки. Когато има опасност, се спира. Важно е да се даде път на тези, които са със специален режим, както се прави с линейка", каза Миланов.

По думите му, ако той е шеф на НСО в момента, ще търси отговорност от охранителите защо са се движели така. Попитан може ли президентът на Ливан да е поискал да се кара така, Миланов каза, че не може охраняваното лице да определя как да се движат.

Бившият шеф на НСО коментира и че има запис само на отсрещния водач. "Има и запис и от колата на НСО, който трябва да се види. Има различни гледни точки. Не познаваме цялата ситуация и не можем да се произнесем компетентно. Но безспорно ситуацията е рискова", заяви още той.

ОЩЕ: НСО играят със светофарите и създават риск от катастрофи: Сигнал от Трайчо Трайков

Миланов постави въпроса и за това колко служби охраняват и са със специален режим на движение. "НСО охранява, МВР охранява с кортежи, има Съдебна охрана, вчера Трайчо Трайков алармира и за друг проблем с НСО и смяната на светофарите. Всички тези хора трябва да преценяват ситуацията и опасността. Имаше идея да се изгради специален полигон, на който да се обучават, но това така и не се случи. Голяма част са неподготвени. Не е проблемът в тримата големи, които се охраняват, а в многото малки", каза той.