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След скандала с роклите и бельото: Шефът на Фонд „Култура“ призна – заплатите са под средните за София

21 юли 2026, 9:10 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: Обединение на Независимата културна сцена
След скандала с роклите и бельото: Шефът на Фонд „Култура“ призна – заплатите са под средните за София

Трудно да ми е коментирам, че се е случило това. Следва въпросът какви са заплатите, които са получавали тези хора. Категорично това не е начинът да се компенсират ниски възнаграждения. Това са средства за работно и представително облекло и не е следвало тези разходи да бъдат одобрявани. Това заяви изпълнителният директор на Национален фонд "Култура" Нели Неделчева в ефира на БНТ. "Заплатите на служителите и в момента са под средните за София", каза тя.

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Припомняме, че одитният доклад на Сметната палата откри нарушения в работата на Национален фонд "Култура" за периода 2021–2023 г. Сред най-коментираните констатации в доклада са разходите за работно облекло на служители, сред които са посочени туристически обувки, клинове, чанти и рокли.

Според изпълнителния директор на фонда част от проблемите вече са отстранени, но са необходими още промени.

Относно посочените в доклада над 600 000 лева разходи за възнаграждения тя уточни, че те не са свързани със заплати на служители, а с работа на оценителни комисии и външни консултанти. "Самите заплати на служителите и в момента са под средните за София. Работя, за да променя това", каза тя.

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По думите ѝ през последните години са направени промени в нормативната база, които целят по-добър контрол и по-ясни правила за работа на фонда.

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Нели Наделчева посочи още, че очаква Министерството на културата да обяви конкурс за постоянен изпълнителен директор на фонда. По думите ѝ всички ръководители през последните години са били назначавани временно. "Пети месец съм директор. Още няма конкурс от Министерството на културата. 70% от времето ми е свързано с поправяне на неща за задна дата или подобряване на процеси в момента", каза Наделчева.

Според нея е необходимо и по-добро проследяване на вече финансираните проекти, за което Министерството на културата може да окаже подкрепа.

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Заплати Сметна палата Национален фонд Култура
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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