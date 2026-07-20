Бельо - "работно облекло", пари за алкохол и проекти без художествена стойност: Безумни нарушения в Национален фонд "Култура"

Пари за "работно облекло" като бельо, клинове и туристически обувки, недопустими разходи за алкохол и кетъринг, както и одобрени проекти с приоритет върху техническите характеристики, а не художествената стойност. Това са само част от редицата нередности в Националния фонд "Култура" (НФК), които констатира Сметната палата след одит на управлението на публичните средства и дейности на НФК за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.

Докладът е приет през юли 2026 г. и е публикуван на интернет страницата на институцията.

Липса на прозрачни правила за оценяване на проектите, субективност при конкурсните процедури, нарушения при разходването на средства за персонал, както и изплащане на суми за работно облекло срещу фактури за бельо, туристически обувки, клинове, рокли и други артикули, които не попадат в тази категория. Това е ситуацията в НФК според Сметната палата.

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От 2021г. до 2023 г. Национален фонд "Култура" е разполагал с бюджет от общо 66,5 млн. лева. От тях над 63 млн. лева, или около 95% от всички разходи, са насочени към финансиране на творчески проекти. Одитът обхваща 63 договора по 9 конкурсни програми, при които са установени съществени нарушения и несъответствия със законовите изисквания.

Художествената стойност на проектите не е от особено значение

Една от основните констатации в одита е, че творчески проект, кандидатстващ за финансиране от НФК, е имал по-големи шансове да бъде одобрен, ако е бил административно и технически изряден, отколкото ако е притежавал висока художествена стойност.

Според Сметната палата са установени множество несъответствия с действащата нормативна уредба, които не гарантират, че държавното финансиране достига до проекти, съответстващи на дългосрочната национална културна политика. В същото време в доклада се отбелязва, че след края на одитирания период са предприети законодателни и организационни промени за ограничаване на установените слабости, предаде БТА.

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Констатирана е липса на публикувани методики за оценяване на проектите през целия одитиран период. Това е позволявало експертните комисии да формират оценките си без ясни правила, което е създало предпоставки за непрозрачност, субективност и съдебни спорове.

Одиторите посочват още, че вместо художествения потенциал и приносът към българската култура да бъдат водещ критерий, по-голяма тежест са получавали административни и технически показатели като правилно попълнени документи, бюджетни разчети, графици за изпълнение и наличие на съфинансиране. В някои програми изобщо не са били прилагани задължителните художествени критерии.

Забавени проверки, платени неустойки и разходи за бельо и алкохол

Докладът сочи, че във вътрешните правила на Фонда липсват срокове за приключване на проверките на финансовите отчети. По някои програми отчетите от 2022 г. са проверявани едва през втората половина на 2024 г., а в други случаи проверки изобщо не са били извършени към момента на одита.

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Именно заради забавянията държавата е платила неустойки, а при проверките са открити недопустими разходи, включително за алкохол, кетъринг, нощувки, храна, гориво и възстановим ДДС, които са били признати или не са били установени своевременно.

Сметната палата установява пропуски и в работата на Управителния съвет на НФК. Част от решенията са вземани без необходимата конкретика, протоколи от заседания са подписвани само от председателя, а след отпадането на противоепидемичните мерки е продължила практиката за неприсъствени заседания без достатъчно гаранции за сигурността на гласуването. Освен това мандатът на Управителния съвет е изтекъл през ноември 2023 г., без да бъде назначен нов състав, което поставя под съмнение законосъобразността на последващите решения.

Според доклада разходите за заплати и възнаграждения са надхвърлили с близо 600 000 лева утвърдените лимити на Министерството на културата. За трите години общите разходи за персонал достигат 1,8 млн. лева.

Одиторите установяват и незаконосъобразно изплащане на 13 779 лева за работно облекло. Срещу тези средства са представяни фактури за рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки. Средства за работно облекло са изплащани и на изпълнителния директор, което също противоречи на нормативната уредба.

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Има нарушения и при предоставянето на карти за градски транспорт, като част от тях са били изплатени на лица, които не са служители на фонда, или на служители, чиито задължения не изискват служебно пътуване.

Нарушения и при обществените поръчки

Сметната палата констатира нарушения и при обществените поръчки, включително ограничаване на конкуренцията, липса на приемо-предавателни протоколи, плащания за дейности извън предмета на договорите и пропуски във вътрешния контрол.

Установени са сериозни забавяния и при изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Според Сметната палата причините са недостатъчният административен капацитет, честите смени в ръководството, увеличеният бюджет на фонда и промените в нормативната уредба.

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Одиторите все пак уточняват, че през 2024 г. са извършени съществени промени в нормативната уредба и организацията на работа на Национален фонд „Култура“. Приети са нов Закон за закрила и развитие на културата, нов устройствен правилник и нова наредба за конкурсните процедури, както и мерки за укрепване на административния капацитет и ограничаване на конфликтите на интереси.