Оптимизиране на дейността: Експертите остават, ще се орязват щатни бройки в Агенцията за социално подпомагане

Предвижда се оптимизиране на дейността на Агенцията за социално подпомагане, съобразена с натовареността на служителите и техните задължения. Не се предвижда съкращаване на експерти, а единствено намаляване на щатни бройки, които са трайно незаети или на които в момента са назначени служители в пенсионна възраст. Това посочиха от Министерството на труда и социалната политика за Actualno.com, по повод появилите се информации през август, че се готвят реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7.

Тогава тези информации възмутиха синдикатите, като от КТ "Подкрепа" настояха за изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на каквито и да било структурни промени в Агенцията за социално подпомагане.

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Председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.

Реформа с неокончателни параметри

Анализите в АСП и МТСП продължават във връзка с административната реформа, коментираха от МТСП относно казуса на какъв етап е съгласуването на проекта за нов устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане, уточниха от трудовото министерство.

Според министерството проектът ще бъде публикуван на сайта за обществени консултации, когато има готовност и има изготвен проект на нов Устройствен правилник на АСП.

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"В структурата на Агенцията за социално подпомагане се обсъждат различни варианти, като в този процес участват и директорите на 28-те РДСП-та в цялата страна. Окончателно решение не е взето. Не се предвижда съкращаване на експерти, а единствено намаляване на щатни бройки, които са трайно незаети или на които в момента са назначени служители в пенсионна възраст", коментират от ведомството.

"Щатната численост ще бъде оптимизирана, като бъдат закрити дълготрайно незаети щатни бройки и ще бъдат пенсионирани служители, които са навършили пенсионна възраст. Каквито и промени да бъдат предприети, те няма да застрашат предоставянето на услуги и социална подкрепа на българските граждани", уверяват от МТСП.

От там посочиха, че засега не се обсъждат варианти за промяна на относимото към системата на социалното подпомагане и закрила на детето законодателство във връзка с тази реформа.

Нищо не е прикривано

От министерството настояха, че информация за промени в АСП не е прикривана.

"Напротив, различни варианти са обсъждани в самата АСП – в централното управление и с ръководителите на Регионалните дирекции „Социално подпомагане“. Министърът на труда и социалната политика неколкократно e отговаряла на запитвания от депутати по темата в комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание, включително в присъствието на медии", гласи официалната позиция на ведомството.

Според тях предложените варианти се обсъждат, а окончателно решение за промени не е взето.

В дирекциите "Социално подпомагане" не се предвиждат структурни промени, категорични са от министерството.

От там не уточниха дали се предвижда закриване, сливане или промяна на статута на отделни дирекции или териториални звена, като посочиха единствено, че се предвижда "оптимизиране на дейността на АСП, съобразена с натовареността на служителите и техните задължения".