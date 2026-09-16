Без камиони по основните магистрали на Деня на Независимостта

В почивните дни за Деня на Независимостта (22 септември) временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

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В петък (18 септември) от 15 ч. до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

Във вторник (22 септември) от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

На АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

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В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 18 и 19 септември, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 22 септември ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.