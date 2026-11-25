Тази вечер в София и още пет града се провеждат протести и шествия против насилието над жени. Проявите минават под надслова "Нито една повече". В България десетки жени губят живота си, само защото са жени, съобщават организаторите от колектив „Феминистки мобилизации". Тревожната статистика сочи и, че всяка трета млада жена на възрастмежду 18 и 29 години е преживяла насилие от партньор.

Част от протестиращите носеха плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно", "Събуди се, робиньо на патриархата" и др. Те настояват за отваряне на центрове за помощ на жени, пострадали от насилие, сексуално образование в училище и политики за превенция.

Пред множеството една от организаторките на протеста припомни за случая с Евгения Владимирова, която беше убита от съпруга си, а тялото ѝ беше натъпкано в куфар, изхвърлен във водоем край Перник.

„Изключително много неща трябва да се направят и то във всички системи в България и не само. Ние имаме няколко по структурирани искания, но ако трябва да ги обобщя с една две думи са свързани с превенцията, а превенцията е свързана с обучение, образование“, заяви Мариана Ореловска, която е организатор на протеста.

Протести със същите искания се проведоха и в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Трявна.