Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 ноември 2026 г.

СЛУЖЕБНА ПОБЕДА: ДЕПУТАТ НА РАДЕВ КАЗА КАКВО ЩЕ НАПРАВИ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" СЛЕД "ПРЕВРАТА" СРЕЩУ КОЦЕВ

Хората, които гласуваха за отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на Варна, постигнаха служебна победа. "Прогресивна България" има цялостна програма за борба с олигархията и ще се бори с нея - като метод затова какво следва след отстраняване на варненския кмет. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по икономически политики в Народното събрание Стефан Белчев пред БНТ. Още: ОИК-Варна издебна момента, за да няма частитични местни избори. Бивш председател на ЦИК за отстраняването на Благо Коцев

БЛАГОМИР КОЦЕВ НАМЕКНА ЗА КУПЕНИ ГЛАСОВЕ В ОИК – ВАРНА: ГОВОРИ СЕ ЗА СТИМУЛИ ОТ ПО 20 000 ЕВРО

В обществото се говори, че са водени разговори с всеки един от членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и са предлагани финансови стимули, включително конкретни суми от по 20 000 евро, за да се вземе решение да бъда отстранен. Това заяви отстраненият кмет на Варна Благомир Коцев в ефира на Нова телевизия, като уточни, че тази информация достига от няколко места и засега представлява слухове.

"ВАРНА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ НЯКОЙ УДОБЕН ПОДПИСВАЧ": КАКВО СЛЕДВА СЛЕД МОРСКИЯ ДЕСАНТ СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ? СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"Учуден съм от безпардонния начин, по който се случи всичко, защото стана по начин, който взриви общественото недоволство с един маниер, характерен за представителите на ДПС допреди месеци. ... Варна вероятно ще се управлява от някой удобен подписвач, който да разписва заеми, обществени поръчки и т.н. За местния бизнес "застой" означава строителството да не се развива с достатъчно бързи темпове, с които те си представят." Това заяви в ефира на Студио Actualno политическият анализатор Беркай Чокджан по повод свалянето на варненския кмет Благомир Коцев от поста с решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в морската столица.

ЦАРЯТ Е ПРОТИВ, ПЪДАРЯТ - НЕ, МОТИВИТЕ НЯМАТ ЗНАЧЕНИЕ: СИТУАЦИЯТА С БЛАГОМИР КОЦЕВ

Нека съдът вземе решение. Това, което се случи в ОИК Варна, е безпрецедентно – да бъде изхвърлен кметът и лидерите на партиите, чиито членове гласуваха "за" това решение, да се противопоставят. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

312 МЛН. ЛЕВА ЩЕТИ ЗА ДЪРЖАВАТА: БИВШ ШЕФ НА АПИ СЕ СДОБИ С ОБВИНЕНИЕ ЗА "ХЕМУС"

Бившият председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски е привлечен като обвиняем за безстопанственост в особено големи размери. Според прокуратурата действията му са довели до щети за държавата в размер на 312 млн. лева с ДДС.

ОДИТ: СЧЕТОВОДНИ НАРУШЕНИЯ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА И ЛИПСА НА КОНТРОЛ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО

Два доклада на Сметната палата разкриват неефктивен контрол от страна на Министерството на културата (МК) върху държавното финансиране на сценичните изкуства за периода 2023–2025 г., както и счетоводни нарушения. Одитът на съответствието при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на културата за периода 2023-2025 г. установява, че липсва Национална стратегия за развитието на културата, както и обвързаност между специфичните дейности на държавните културни институти (ДКИ) в областта на сценичните изкуства, стратегическия план и годишния репертоарен план на ДКИ, с националните стратегически цели и оперативните цели по бюджетните политики и програми, съобщиха от одитната институция.

ПРОБОЙНИТЕ В ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: КОИ СА ПРОБЛЕМИТЕ И КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? ГОВОРИ НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА (ВИДЕО)

Ние нямаме правилно структурирана грижа за децата. Ние имаме разпокъсана грижа, неправилно разпределена. Има места, на които откровено няма достъп до здрава помощ.

"РАДЕВ ГОВОРИ ЗА КАМИОН БЕЗ СПИРАЧКИ, НО СПИРАЧКИТЕ ТЕ ГИ МАХНАХА": НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"Министърът на финансите не намери за нужно да е в пленарна зала по време на първо четене на бюджетите. Донев не може да види голямата картина. Или не може, или не желае, или не е способен чрез бюджета да чертае картината на управлението и на бъдещето на страната. Аз разбирам оправданието на Радев за "камиона без спирачки", но спирачките те ги махнаха, заличавайки национални механизми за контрол на дефицита. Ние с това не можем да се съгласим". Това обяви в ефира на Студио Actualno депутатът от "Демократична България" и бивш правосъден министър Надежда Йорданова.

ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИИ МИНАХА САМО С ГЛАСОВЕТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. с гласовете единствено на управляващото мнозинство от "Прогресивна България". Опозицията отправи критики към предвидените промени, като постави акцент върху размера на майчинството, минималната работна заплата и необходимостта от реформи в пенсионната система.

АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ: БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА Е НАЙ-ЕВТИНИЯТ ОФИС НА МОСКВА В СВЕТА (ВИДЕО)

Българската църква е най-евтиният офис на Москва в света. И в София, разбира се. Това каза в предаването Студио Actualno архимандрит Дионисий, който в началото на октомври бе низвергнат до обикновен монах от Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ).

БЕЗ ВИЗА В ШЕНГЕН: СИН НА КАДИРОВ ЗАОБИКАЛЯ САНКЦИИТЕ СЪС СРЪБСКИ ПАСПОРТ

Един от синовете на лидера на Чечения Рамзан Кадиров е получил сръбско гражданство с различна фамилия за „особени заслуги“, предаде косовския портал Kosovapress, позовавайки се на разследване на Фондацията за борба с корупцията (ФБК), основана от покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, въз основа на документи от „Официален вестник на Сърбия“.

"ЩЕ СЕ ЗАЩИТИМ": ОЩЕ 14 ПОДПАЛЕНИ РУСКИ ТАНКА ПОТВЪРДИХА ПРАВОТАТА НА ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Въпреки размерът на този гигант, ние сме уверени, че той ще загуби, защото истината (правдата) е на наша страна". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр. Мадяр дойде на посещение в Украйна – за пръв път от 2015 година унгарски премиер е на визита в Украйна – ОЩЕ: Петер Мадяр дойде в Украйна и обеща помощ (ВИДЕО)

АКО ВНЕЗАПНА КРИЗА ПАРАЛИЗИРА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ: СЪВЕТИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ХЪРВАТИЯ (СНИМКИ)

След като Европейската комисия препоръча на гражданите на ЕС да могат да посрещнат основните си нужди за поне 72 часа при кризи, редица държави предприеха информационни кампании за своите граждани под шапка какво да правим в случаи на нужда, а някои тепърва обмислят как да подходят. Съвети как да се подготвим за извънредна ситуация далеч не са нещо изключително и типично само за сегашното време, но геополитическата ситуация налага да им се обърне повече внимание. Като започнем от войната в Украйна, преминем през атаките в Черно море, опитите за саботажи в Европа и кибератаките в САЩ, които причиниха хаос във въздушния транспорт - все повече се говори за неочакван колапс, който може да промени удобния ни живот много бързо.