Днес, 25 ноември, Международният ден за елиминирането на насилието срещу жени, отбелязва началото на ежегодната международна кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която ще продължи до 10 декември, Деня на правата на човека. През 2026 г. тя се фокусира върху достъпа до правосъдие за жените и момичетата, защитата на оцелелите и подвеждането на извършителите под отговорност.

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Насилието

Според ООН, една от всеки три жени в света е преживяла насилие през живота си. И все пак, много от оцелелите не могат да получат справедливост: те срещат трудности при докладване на инциденти, получаване на правна помощ, получаване на защита и получаване на подкрепа. Ситуацията се влошава от съкращенията на финансирането на организации, които помагат на жените да преживеят насилие и търсят наказание за извършителите.

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Жените в отдалечени и селски райони, както и тези, които се сблъскват с множество форми на дискриминация, са изправени пред особени предизвикателства при достъпа до помощ. При такива обстоятелства дори законите, защитаващи от насилие, не гарантират, че оцелелите ще могат да упражняват правата си. Достъпните услуги за подкрепа, безопасните начини за докладване на престъпления и функциониращата система на правосъдието са от съществено значение.

Уважение

Организаторите на кампанията подчертават, че правосъдието надхвърля съдебно решение или осъдителна присъда. Започва с това жените да бъдат изслушани, да бъдат третирани с уважение. Жертвите трябва да имат достъп до защита за себе си и децата си, безплатна или достъпна правна и медицинска помощ, психологическа подкрепа и подслон. Разследванията трябва да бъдат бързи и безпристрастни, а извършителите трябва да бъдат подведени под отговорност.

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Специално внимание тази година ще бъде обърнато на онлайн насилието. Кампанията се основава на темата за дигиталните заплахи, повдигната през 2025 г., и подчертава връзката между онлайн тормоза и насилието в реалния живот. Дигиталното насилие включва киберпреследване, споделяне на интимни изображения без съгласие, дийпфейкове и дезинформация, основана на пола. Такива действия могат да причинят психологически, физически и икономически вреди.

Протести в България

Днес, 25 ноември 2026 г. в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Трявна и Велико Търново от 18.30 часа ще се проведе протест под надслов "Нито една повече". Протестът е и във връзка с жестокото убийство на Евгения Владимирова, която беше удушена от съпруга си, натикана в куфар и изхвърлена във водоем. Убийството стана с помощта на бащата на съпруга на Евгения. Свекърът на Евгения беше оправдан, а присъдата на нейният съпруг от доживотна бе намалена на 20 години.

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