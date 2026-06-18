След трагедията на село Тича: Как започва новият живот? (ВИДЕО)

Десетки семейства пострадаха след наводнението в село Тича. Две седмици по-късно щетите още са огромни, но започваме малко по малко да виждаме светлина в тунела.

Това разказа пред Actualno.com Мария Христова от сдружение "Местна активна група - Котел", които стартираха кампания за набиране на средства за материали за почистване, ремонт и мебели, за да могат да помогнат на семействата да се възстановят от щетите.

Близо 40 семейства изгубиха цялата си покъщнина от наводнението в началото на юли, когато река Черна излезе от коритото си и заля селото. Кал, тиня и наноси бяха почистени с багери и камиони, а към военнослужещите и пожарникарите се включиха и десетки доброволци.

Макар бедствието да премина без пострадали, материалните щети са огромни, споделят от сдружението.

Как протича възстановяването и от какво още имат необходимост пострадалите при наводненията - вижте в репортажа.