Спорт:

След трагедията на село Тича: Как започва новият живот? (ВИДЕО)

18 юни 2026, 13:20 часа 638 прочитания 0 коментара

Десетки семейства пострадаха след наводнението в село Тича. Две седмици по-късно щетите още са огромни, но започваме малко по малко да виждаме светлина в тунела. 

Това разказа пред Actualno.com Мария Христова от сдружение "Местна активна група - Котел", които стартираха кампания за набиране на средства за материали за почистване, ремонт и мебели, за да могат да помогнат на семействата да се възстановят от щетите. 

Близо 40 семейства изгубиха цялата си покъщнина от наводнението в началото на юли, когато река Черна излезе от коритото си и заля селото. Кал, тиня и наноси бяха почистени с багери и камиони, а към военнослужещите и пожарникарите се включиха и десетки доброволци. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Макар бедствието да премина без пострадали, материалните щети са огромни, споделят от сдружението. 

Как протича възстановяването и от какво още имат необходимост пострадалите при наводненията - вижте в репортажа. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
бедствие Наводнение репортаж село Тича
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }