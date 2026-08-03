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Ще изтекат ли лични данни на децата? Отварят кода на системата за кандидатстване в ясли и детски градини в София

03 август 2026, 14:12 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ще изтекат ли лични данни на децата? Отварят кода на системата за кандидатстване в ясли и детски градини в София

Столична община планира да отвори програмния код на информационната системата за общинските детски заведения (ИСОДЗ) или с други думи - системата, през която се кандидатства в ясли и детски градини в София. Това съобщи във Facebook Иван Гойчев - зам.-кмет в направление "Дигитализация и информационни системи" към Столична община. Той призна, че това решение е обсъждано много през годините, но най-после специалистите са стигнали до момента, в който имат готовност да бъде направено.

Какво се постига с отварянето на програмния код

По думите на Гойчев ще се постигне прозрачност и както родителите, така и експертите по информационна сигурност ще могат да разгледат и проверят, че заложената логика в системата е изпълнена вярно, сигурно и равнопоставено за всички деца съгласно Наредбата за прием в общинските детски заведения на Столична община.

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Според зам.-кмета по този начин ще се създадат условия за всички родители да предлагат и дори да разработват подобрения в системата. "Идеята е в духа на отворения код, вместо да чакаме, всички заедно да правим системата по-добра, по-автоматизирана и по-лесна за употреба.", пише Иван Гойчев.

Оказва се, че Столична община и досега е била длъжна по Закона за електронно управление и Наредбата с изисквания за информационните системи да отвори кода на системата за кандидатстване в яслите и детските градини в София. С отварянето на програмния код общината подава ръка за взаимодействие "с всички активни граждани, които досега развиваха независими проекти като калкулатори за прогнозиране на шанса при класирания и наскоро появилата се нова карта с близките детски градини".

Ще бъдат ли разкрити лични данни

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По думите на Гойчев програмният код не съдържа лични данни на деца и граждани, нито пароли за достъп до системата и базата данни. По думите му през последните месеци "заедно с експертите от фирмата, поддържаща системата, направихме преглед, затегнахме сигурността, добавихме автоматизирани тестове и подготвихме кода за публикуване", за да няма притеснения от евентуални хакерски атаки към системата. Според него отвореният код дава възможност за още по-обстойни независими прегледи и за още по-висока инфромационна сигурност.

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"Програмният код ще е публикуван в популярната платформа за отворен код GitHub, където ще опишем процеса по предлагане на функционалности и нови разработки под формата на пул-рекуести. Предложенията ще се преглеждат, тестват и включват в официалната версия от експерти на фирмата изпълнител и Столична община", пише още Иван Гойчев.

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Столична община Ясли детски градини Иван Гойчев ИСОДЗ
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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