Слънце и малко сняг: Добри условия за планински туризъм

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.

Във високата част на планините все още има значително количество сняг, като в сутрешните часове той е замръзнал, а в следобедните се превръща в киша и пропада, посочиха от планинската служба. Не се очаква драматично влошаване на времето, въпреки че може да има локална гръмотевична активност.

През изминалото денонощие няма сигнали за инциденти в планините, допълниха още от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще бъде променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

